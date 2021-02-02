Леся Никитюк поделилась воспоминаниями из путешествий: Архивные фото

Ведущая Нового канала Леди Ле на днях на своей страничке в Instagram выложила серию снимков из разных стран.

Леся Никитюк побывала во многих уголках земного шара, и из каждого своего трипа привезла яркие воспоминания и фотографии: «Фото из прошлого так греют душу. В каждой из них есть история!»

И если многие туристы пополняют свои альбомы стандартными фото на пляже, на фоне достопримечательностей и на вершинах гор, то в коллекции ведущей можно увидеть совершенно уникальные кадры!

Видно, как страшно я боюсь змей!

Я пытаюсь слиться с толпой 🙂

Какое-то выдающееся здание в Нью-Йорке, а я забыла, как оно называется 🙂

Педикюр в Намибии

В моей руке самый большой Намибийский алмаз

Пальмовая роща…. Куда, собственно, я отправляюсь 🙂

И если, посмотрев фото Леси Никитюк, вам срочно захотелось перенестись на берег океана, в джунгли или к заснеженым вершинам, включайте 13 февраля в 10:00 Новый канал и отправляйтесь в виртуальное путешествие со звездными ведущими праздничного сезон «Орел&Решка. 10 лет»!

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