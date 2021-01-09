Сергей Притула прятался в лифте от маньяка

А «пацанок» подъемник привез прямиком на реалити

Подъемная весна 2021 на носу! И Новый канал спешит рассказать о крутых проектах, которые ждут зрителей в весеннем сезоне. Уже сегодня в эфире Нового – промовидео, ради съемок которого построили уникальный лифт и пригласили покататься в нем ведущих. Что из этого вышло?

Подъемное время

Обычный рабочий день. Обычный офисный лифт. Только пассажиры необычные. Их знают в лицо, их любят и ими восхищаются – они звезды Нового канала, спешащие на работу. Под шутки и болтовню садятся в подъемник, а выходят кто где. Сергей Притула пытается отыскать в кабине логику, Елена-Кристина Лебедь идет раскрывать аферу, подготовленную маньяком, а участниц реалити «Від пацанки до панянки» лифт доставляет в новую жизнь.

– Несколько лет подряд на наших брейн-штормах возникала идея прокатить зрителей на фантастическом лифте между проектами. В этом году она стала как никогда близка, – рассказывает руководитель отдела эфирного промо Юрий Бондарь. – Потому что у нас – подъемная весна на Новом канале. Весна – это рост, оживление, надежда на лучшее после кризиса. Наш фантастический лифт за 60 секунд побывает и в оперном театре, и даже в Африке.

Подъемник собирали три дня. И это не бездушная конструкция. Он вступает в перепалки с ведущими и всячески их подкалывает. Например, ничего не подозревающего Притулу отвозит к маньяку. Ведущему приходиться прятаться в лифте. А «пацанок» высаживает сразу в «Школе леди», прямо в руки строгих преподавателей. Неудивительно, что острый на словцо подъемник озвучивает Леся Никитюк. Кроме голоса звезды, у лифта есть и другие фишки. По размерам конструкция ниже и шире обычной – все потому, что мы пытались соблюдать не реальные пропорции, а те, которые будут идеально смотреться в кадре.

– Самое сложное – это механизм открывания и закрывания дверей, – признается художник-постановщик Максим Нименко. – На съемках их пришлось закрывать и открывать много раз. Причем с разной скоростью. Программировать мотор под эти задачи оказалось сложнее, чем дать задание человеку, который сделает это своими руками.

Упал в шахту

Съемки в подъемнике навевали на звезд воспоминания. Валик Михиенко грустил по телефону, который «умер» в шахте лифта, а Елена-Кристина Лебедь вспомнила забавный случай, когда застряла в лифте со спортсменами. Сергей Притула радовался, что не работает в новостях, ведь может сколько угодно кататься на подъемнике.

– Можливо, наші читачі не знають, але на багатьох каналах у контрактах ведучих новин є пункт про те, що вони не мають користуватися ліфтом, – говорит он. – Якщо раптом ведучий застрягне за 10-15 хвилин до випуску, і його не встигнуть витягти, це поставить під удар програму та колектив.

Хорошо, что этот фантастический промолифт не застревает. Но может перенести зрителей в любимые программы, чтобы вместе со звездами встретить подъемный новый и год, а потом и весну.