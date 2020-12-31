Юлия Санина о самой памятной и стрессовой Новогодней ночи

Дети – это не только сплошное счастье, но и испытание на стрессоустойчивость для молодых родителей

У кого-то на вечеринке с друзьями, у кого-то на работе, а у кого-то дома с семьей – Новогодняя ночь проходит у каждого по-своему. Говорят, что особое счастье, когда в такие волшебные мгновения рядом есть дети. Но малыши в ночь на первое января это не только позитив и хорошая примета, но порой и стресс. Такая экстремальная и эмоциональная встреча Нового года была у фронтвумен группы The Hardkiss Юлии Саниной. Личную историю она рассказала за кулисами шоу «Где логика?», которое весной покажет Новый канал.

– Новогодняя ночь, которая больше всего запомнилась мне за всю жизнь – это первая встреча Нового года с моим сыном Даней. Ему тогда было всего два месяца, – вспоминает артистка. – Сначала малыш вел себя прекрасно – он хорошо спал, был тихим мальчиком, почти не плакал. И вот мы решили, что нам обязательно нужна фоточка, где Даня будет в праздничной новогодней шляпе. Но все было не так просто. Не передать, как я потом пожалела об этой идее, потому что нам так и не удалось надеть эту шляпу и сделать фотографию. Но главное, что сын кричал и плакал так, что нам потом полночи не удавалось его успокоить. Был только один спокойный момент – именно под бой курантов. Даня успокоился, дал нам отпраздновать начало нового года, а потом снова начал плакать. Поэтому эта Новогодняя ночь запомнилась мне, какие первая радостная Новогодняя ночь с ребенком и первый серьезный стресс.

Ну, с кем не бывает. Зато сейчас 5-летний сын Юлии Саниной обожает Новогодние праздники и всегда очень ждет их. А мы уже ждем взрывную весеннюю премьеру – шоу «Где логика?» Не пропустите и вы это яркое противостояние известных мужчин и женщин.

Больше новостей:

Загадки, ребусы и логические связи: Новый канал снимает шоу «Где логика?»

Владимир Остапчук – о самой странной Новогодней ночи: «Проспал праздник»