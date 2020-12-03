Как Алена Шоптенко развивает 2-летнего сына

Секреты воспитания своего Алексея она рассказала на съемках шоу Нового канала

Танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко еще ни разу не показывала своего сына Алексея. Мальчику два с половиной года, но увидеть его в Instagram девушки пока можно только со спины. Но Алена охотно рассказывает о сыне. Как развивает Алешу и куда водит, она поделилась за кулисами съемок премьеры Нового канала – шоу «Где логика?»

– У нас с сыном очень много игр, которые развивают мышление и логику, – делится Шоптенко. – В своих два с половиной года он уже неплохо складывает пазлы, разные фигурки. И ему это невероятно нравится. Он у меня вообще очень умный мальчик.

Кроме развивающих игр Алеша с самого детства проявляет интерес к книгам. И не только к сказкам.

Загадки, ребусы и логические связи: Новый канал снимает шоу «Где логика?»

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– Мой ребенок обожает книги, – с восторгом рассказывает танцовщица. – Он любит их рассматривать или заслушивается, когда ему читают. Сыну, конечно, нравятся сказки, но особенно он любит детские стишки.

В семейные прогулки Алена Шоптенко с мужем Алексеем (да, отец и сын – тезки) тоже вкладывают развивающий подтекст.

– Мы очень любим ходить в музеи. Недавно, например, были в Государственном музее авиации Украины имени О. К. Антонова, который находится возле аэропорта Жуляны. В восторге был не только сын, но и мы. Ведь я, например, приехала туда впервые и получила массу эмоций. Ребенку, конечно, пока больше нравится рассматривать колеса самолета, чем сам самолет, – смеется Алена Шоптенко. – Сейчас в наших планах – сходить в музей военной техники. Я понимаю, что он еще маленький, но, по-моему, это самый крутой досуг. Главное, что проводим свободное время всей семьей, и это интересно нам всем.

Кстати, не забывайте следить за новостями о шоу «Где логика?» Загадки, ребусы, логические связи – такой формат впервые появится на украинском телевидении. Как звезды украинского шоу-бизнеса будут с этим справляться, и чья логика сильнее – женская или мужская? Увидим уже весной на Новом канале!