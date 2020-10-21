Фонд Елены Пинчук и «MARSALA» представили коллекцию женских сумок «#КолиЯНеБоялась»

Проект «Я Зможу!» Фонда Елены Пинчук и украинский бренд «MARSALA» представили капсульную коллекцию женских сумок, украшенных строками стихотворения Юрия Издрика «Якби ти знала яка ти гарна коли у собі не маєш страху». Этот проект призван вдохновить женщин не поддаваться собственным страхам, общественным ожиданиям и стереотипам на пути к осуществлению мечты.

Запуск коллекции в продажу будет сопровождаться флэшмобом в социальных сетях под хештегом #КолиЯНеБоялась. Чтобы поддержать акцию, необходимо в Facebook или Instagram разместить свою историю успеха, которая стала возможна благодаря тому, что удалось переступить через собственные страхи и предубеждения и добавить хештег.

Цель кампании – побудить женщин делиться впечатляющими историями успеха и преодоления трудностей, и своим примером подтолкнуть других девушек к реализации своих самых смелых планов. Кампанию поддержали успешные женщины из разных сфер и лидеры мнений Украины, среди которых Alyona-Alyona, Ярослава Гресь, Полина Неня, Римма Зюбина, Янина Соколова, Анита Луценко, Катя Кузьменко, Ольга Руднева и Мария Маслий. Все они снялись в видеороликах, в которых рассказывали о своих страхах и их преодоление.

Все средства, собранные от продажи коллекции, будут направлены на поддержку женского предпринимательства.

Ольга Руднева, директор Фонда Елены Пинчук: «Когда мы впервые услышали стихотворение Юрия Издрика и начали обсуждать коллаборации с брендом MARSALA, мы точно знали, что хотим быть частью этого проекта. Мы хотим поднять дискуссию о том, как страхи, стереотипы и чужие ожидания мешают женщинам жить жизни их мечтаний, осуществлять запланированное и решаться на первый шаг. Мы хотим, чтобы каждая из нас вспомнила, как она преодолевала свои страхи и как это изменило ее жизнь. Мы хотим, чтобы те женщины, которые колеблются, боятся или ждут разрешение извне, вдохновились этими историями и начали собственное путешествие на пути к своей мечте».

Мария Маслий, основательница и дизайнер бренда: «Результатом коллаборации стала женская сумка, в которую поместятся ваши страхи. Это аксессуар с минималистичным дизайном из натуральной кожи и символической вышивкой. Для презентации проекта вместе с продакшн-студией LACO FILMS мы сняли видео, рассказывающие короткие, но такие важные женские истории о преодолении страха. Фотографии героинь я делала на пленку, на старую фотокамеру моего дедушки, который всегда учил меня смелости и решительности. Проект «Я Зможу!» очень близок нашему бренду, ведь наша главная миссия – помогать женщинам чувствовать себя уверенно и нравиться себе».

Сумки можно приобрести в интернет-магазине http://marsala.com.ua, на странице https://www.instagram.com/marsalaofficial/ и в шоуруме «MARSALA» (Киев, ул. Заньковецкой 5/2)

Дополнительная информация

Проект «Я Зможу!» был основан в 2017 году Фондом Елены Пинчук и Фондом Кока-Кола, он направлен на усиление роли женщин в обществе. Его главная цель – внедрение культуры женского менторства, поддержка женского предпринимательства, продвижение историй успеха и увеличения количества женщин на руководящих должностях в различных сферах. К проекту присоединились успешные и известные женщины, истории которых вдохновляют, становятся примером для девушек и побуждают к поиску новых возможностей.

Фонд Елены Пинчук

Фонд учредила Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабря 2017 года было объявлено, что кроме борьбы со СПИДом, организация вместе с фондом Кока-Колы также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа останется одной из приоритетных тем в работе фонда. Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечения в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

MARSALA – украинский бренд обуви и сумок премиум сегмента. «MARSALA» был основан в 2015 году фотографиней и режиссером Марией Маслий, в результате большой и искренней любви к обуви. Все изделия создаются исключительно из итальянских материалов на украинском производстве. В биографии бренда – регулярные благотворительные проекты и коллаборации.

Video: Фонд Елены Пинчук и «MARSALA» представили коллекцию женских сумок «#КолиЯНеБоялась» Фонд Елены Пинчук и MARSALA представили коллекцию женских сумок #КолиЯНеБоялась. Проект Я Зможу! Фонда Елены Пинчук и украинский бренд MARSALA представили капсульную коллекцию женских сумок, украшенных строками стихотворения Юрия Издрика: Якби ти знала яка ти гарна коли у собі не маєш страху. Этот проект призван вдохновить женщин не поддаваться собственным страхам, общественным ожиданиям и стереотипам на пути к осуществлению мечты.

Читай также:

Фонд Елены Пинчук выпустил лекции для всех, кто прокачивает жизнь на карантине

Карьера мечты – это просто! Фонд Елены Пинчук запустил онлайн-курс для женщин