Как провести осень в Киеве

Теплые дни остались позади, а осень уверенно вступает в свои права, пугая похолоданием, дождями и ветрами. Однако расстраиваться ни в коем случае не стоит: у нас есть идеальный сценарий киевской осени, в котором не будет места плохому настроению.

Устроить фотосессию в осенних пейзажах

Оранжевые и пламенно-красные цвета осени будто намекают на яркий фотосет. Тем более если вам по душе роль модели.

К счастью, в Киеве не счесть локаций для эффектных кадров: ВДНХ с его фантастической оранжереей, увитой диким виноградом, ботанический сад имени Гришко с десятками колоритных мест, парк «Наталка» с беседками и вымостками, легендарная «Феофания» с природными и рукотворными красотами, безграничные просторы Межигорья, культовый столичный велотрек, величественный НСК «Олимпийский», многочисленные муралы и смотровые площадки. Выбирайте то, что больше по душе, и снимайте эту осень, чтобы с теплотой вспоминать ее в будущем.

Оценить сердце быка и узнать, на что способен язык жирафа

С 30 октября столица снова примет выставку Гюнтера фон Гагенса «Вселенная тела». Однако на этот раз посетителей ждет анатомическое сафари — более ста экспонатов настоящих тел животных-гигантов, которые сохранили с помощью метода пластинации.

Насколько большое сердце у быка, почему так быстро бегают страусы и каким образом не умирают при низких температурах северные олени — все это вы узнаете на выставке, подробно рассмотрев строение самых больших животных мира.

Безусловно, мероприятие пройдет по всем правилам безопасности. К экспозиции не допустят людей без масок, организаторы будут проводить температурный скрининг и обеспечат необходимую дистанцию ​​между посетителями.

Попасть на спектакль-променад Dialogy в ночной библиотеке

Одна из старейших столичных библиотек откроет свои двери для участников тихого представления. Тихого, ведь свои телефоны вы оставите у организаторов, взяв взамен наушники, которые станут звуковыми поводырями в библиотечный мир и мир вашего воображения.

Никакого сидения в креслах — вы будете блуждать, наблюдать за актерами и познавать с их помощью себя.

Заинтересовал такой неординарный формат? Тогда приходите вести беззвучные диалоги в Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого 25, 29 и 31 октября.

Отпраздновать Хэллоуин, погрузившись в старинную немецкую легенду о Лебедином озере

Потусторонний Хэллоуин — ночь, когда срываются завесы тайн и открываются все секреты. Рассказать настоящую правду о финале истории Одетты и Одиллии собираются в Osocor Residence.

В течение двух ночей — 30 и 31 октября — здесь будут устраивать мистический ужин, превратив локацию в знаменитый загадочный лес с озером. Потусторонние перформансы, леденящие душу танцы и соседство со злым колдуном Ротбартом — на Хэллоуин в Osocor Residence будет все. Приходите, чтобы наслаждаться и удивляться.

Станцевать под суперхит главного фрешмена

Он работал на стройке, танцевал в костюме майонеза, выступал на корпоративах и упорно шел к цели, штурмуя телевизионные вокальные шоу и создавая собственную музыку. Сегодня он NILETTO, чья танцевальная песня «Любимка» разорвала чарты и социальные сети.

Несмотря на звездный статус, Данил Прытков остается простым честным парнем, который несет своей музыкой важные месседжи. 28 ноября он приедет в Киев, чтобы озвучить их поклонникам на концерте в Stereo Plaza.

Насладиться коктейлем из джаза и хип-хопа от ТНМК

ТНМК не дадут нам провести этот год без достойного джаза и хип-хопа. Вместе с известным украинским джазменом Деннисом Аду Фагот, Фоззи и компания покажут шоу Jazzy DeLuxe 6 ноября.

Впервые приджазованный хип-хоп мы услышали от «Танков» в далеком 2003 году в культовом клубе 44. Неожиданные версии любимых песен так понравились публике, что артисты не остановились, а шлифовали эту программу, пока она не превратилась в большое полноценное шоу.

Сплетение хип-хопа с джазом от музыкальных профи — идеальный саундтрек к осени 2020-го. Поэтому мы советуем обязательно включить концерт ТНМК Jazzy Deluxe в свои планы.

Устроить шоппинг на Кураж November

Какая же осень в Киеве без любимой столичной благотворительной барахолки? 14-15 ноября Кураж приглашает шоппиться, помогать, общаться, фотографироваться, лакомиться вкусной уличной едой, пить глинтвейн и танцевать под лучших киевских диджеев.

Потому, если вы еще не спланировали осенний шоппинг, устройте его себе на Кураже и на кураже. Множество приятных впечатлений обеспечены.

Посмотреть цикл передач о современных украинских творцах

Культурное просветительство, не выходя из квартиры: в ноябре на экраны выйдет серия телепрограмм о современных украинских музыке, кино, литературе и визуальном искусстве «Фантастичні українці». Их героями станут современные деятели искусств в этих сферах. Среди них: Ирэна Карпа, Оксана Забужко, Ирма Витовская, Макс Барских, Alyona Alyona, Юрий Горбунов, Олег Скрипка и многие другие. Вместе с творцами команда «Фантастичних українців» будет искать современные культурные идентификаторы украинцев.

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