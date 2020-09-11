«Тест ПЦР сдавали буквально на границе»: команда «Орла и Решки» – о трудностях съемок

Продюсеры легендарного украинского тревел-шоу, которое уже 26 сентября покажет Новый канал, признались, насколько сложно сегодня снимать проект о путешествиях

Каждый, кто в этом году решился на поездку за границу, знает, как непросто стало путешествовать. Ограниченный выбор стран, обязательные тесты ПЦР, заполнение дополнительных документов – это минимум, который необходимо пройти. У команды же легендарного украинского тревел-шоу «Орел и Решка» был пакет «максимум».

– Привыкли, что перед нами нет ни одной закрытой границы. Замечу, что мы первое тревел-шоу, которое побывало в Северной Корее, – говорит Лена Пелимская, продюсер «Орел и Решка. Чудеса света». – А сегодня мы столкнулись с трудностями, с которыми раньше никогда не сталкивались. И главной сложностью для нас стал ограниченный выбор направлений.

Легендарное украинское тревел-шоу «Орел и Решка» теперь – на Новом канале!

Команда проекта пыталась выбирать для съемок безвизовые страны, которые не требовали двухнедельной изоляции. И это сужало их поиск почти до минимума.

– К примеру, мы очень хотели в этом году посетить Кипр, – объясняет Оля Малашенко, продюсер «Орел и Решка. Девичий сезон». – Но буквально на этапе подготовки остров закрылся для туристов, поэтому мы быстро начали искать ему замену.

Дополнительное время команде «Орла и Решки» пришлось закладывать и на сдачу тестов ПЦР. Их всей группой делали чуть ли не каждые несколько дней, поскольку страны каждый раз требовали актуальной информации.

– В некоторых странах эти тесты делают только в государственных клиниках, поэтому нам приходилось всей командой, с техникой стоять в очереди и ждать, – рассказывает Оля Малашенко. – А еще в одной из стран тест сделать можно было только после госпитализации. А он нам был жизненно необходим, чтобы вернуться домой. Поэтому мы вызвали медицинское сопровождение из другой страны, с которым встретились на границе. На границе нам тесты и делали.

Однако открывать мир после длительного карантина не менее интересно, объясняет команда «Орла и Решки». Сразу становится заметно, кто готов принимать туристов, а кто еще не отошел от пандемии.

– Сейчас мы снимаем в Доминикане, – делится впечатлениями Лена Пелимская. – Обычно пляжи этого острова напоминают рай. А сейчас, когда туристов очень мало, побережье заполонили водоросли, и пляжи совсем не такие, как на инстаграмных картинках.

Напомним, 26 сентября на Новом канале стартует сразу два новых сезона «Орла и Решки» – «Чудеса света» и «Девичий сезон». Куда отправятся ведущие? Как выглядит мир после карантина? Узнаете ответы на эти и другие вопросы, если не пропустите премьеру легендарного украинского тревел-реалити! Просыпайся по субботам с 26 сентября с «Орлом и Решкой» на Новом канале в 10:00.

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