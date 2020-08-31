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Сергей Притула получил звезду на «Аллее звезд»

Местная община Тернополя отметила достижения своего побратима

Ведущий Нового канала Сергей Притула получил собственную звезду на «Аллее звезд» в Тернополе. Теперь на улице Сагайдачного можно увидеть металлический знак отличия с именем новоканальца.

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Тернопольский Серый настолько не ожидал такой чести, что сначала даже не поверил, что это правда.

– Насправді, коли мені зателефонували з Тернополя і сказали, що 28 серпня запрошуємо на відкриття вашої зірки на «Алеї зірок», я подумав, що то може пранк якийсь. Але потім зателефонував міському голові, він все підтвердив. Заздалегідь вніс у графік, що мені обов’язково треба бути, а потім, коли вже було трошки ближче до дати, зрозумів, що в цей день у мене з дружиною п’ята річниця одруження. Сказав їй, мовляв, давай я запрошу тебе на побачення святкувати 29-го, бо 28-го мені треба бути в Тернополі. Дякувати Богу, жінка з розумінням поставилася до ситуації, – рассказал Сергей Притула.

Ведущий Нового канала признался, что ему очень приятно получить такую форму признания от тернопольской общины.

– Я дуже розчулився на цій церемонії, голос затремтів, сльоза зрадливо набігла на очі… А коли вийшов із сином зривати це покривало з зірки, то побачив у перших рядах силу силенну людей. Були працівники Радіо Тернопіль, з якими я пропрацював сім років, мама поряд стояла, син не знав, куди себе подіти від напливу емоцій. Стільки любові навколо в повітрі, я дуже розчулився. Коли минуло 15 років, і тобі в Тернополі роблять такий епізод визнання, це дуже розчулює, – поделился эмоциями ведущий Нового канала.

Поздравляем Сергея Притулу с собственной звездой и желаем еще больше таких!

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