НОВЫЙ КАНАЛ ЭКСКЛЮЗИВНО ПОКАЖЕТ UKRAINIAN FASHION WEEK

Все показы и события главного фэшн-события страны будут стримиться на YouTube и сайте Нового канала

С 31 августа по 3 сентября в Мыстецком арсенале будет проходить UKRAINIAN FASHION WEEK NO SEASON Season. Посетить громкое модное событие сезона можно будет и онлайн. Украинская неделя моды и digital-команда Нового канала организовали прямые эфиры со всех показов. Посмотреть их можно будет на YouTube Нового канала. Теперь ценители моды смогут в режиме реального времени увидеть новые коллекции самых известных дизайнеров Украины.

UFW 2020. День 1. Смотреть все показы онлайн

– Нам нравится аудитория Нового канала. Она в достаточной степени молодежная и креативная. Мне кажется, что именно таким зрителям будет интересно все, что происходит на Украинской неделе моды – от прямых трансляций шоу до интервью с гостями дизайнеров, – поделилась основательница и глава оргкомитета UKRAINIAN FASHION WEEK Ирина Данилевская. – От партнерства с YouTube Нового канала мы, безусловно, ожидаем увеличения аудитории, лояльной к украинской фешн-индустрии. Нам как организационному комитету и дизайнерам очень важно расширять знания о своих брендах и заинтересованность ними. Мы считаем, что нам есть чем гордиться, и мы должны научиться гордиться своим!

Ссылка на трансляцию UKRAINIAN FASHION WEEK

РАСПИСАНИЕ UKRAINIAN FASHION WEEK

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА 2020

16:00 FROLOV main catwalk, MA

16:30 BE SUSTAINABLE! Space Presentation/ GFX SwapShop on the Blockchain with Swapchain BE SUSTAINABLE! space, MA

17:00 Elena BURENINA main catwalk, MA

17:30 UKRAINE IS THE CENTRE OF MY UNIVERSE Project Presentation special space, MA

18:00 VOROZHBYT&ZEMSKOVA main catwalk, MA

19:00 ARTEMKLIMCHUK Workshop main catwalk, MA

20:00 The Final Show of the National Young Designers Contest LOOK INTO THE FUTURE right wing, MA

ВТОРНИК, 01 СЕНТЯБРЯ 2020

13:30 BE SUSTAINABLE! Fashion Summit: Opening Address right wing, MA

16:00 LALLIER main catwalk, MA

16:30 DZHUS right wing, MA

17:00 FINCH presentation special space, MA

18:00 ARUTIUNOVA main catwalk, MA

19:00 RYBALKO main catwalk, MA

19:30 BMW DIGITAL SCULPTURE presentation special space, MA

20:00 ROUSSIN main catwalk, MA

20:30 Press screening of the Jean Paul Gaultier: Freak and Chic documentary special space, MA

21:00 BE SUSTAINABLE! Networking Party by HDFASHION see invitation

СРЕДА, 02 СЕНТЯБРЯ 2020

16:00 Special Project “DASTISH FANTASTISH, KIR-KHARTLEY, ROUSSIN, YADVIGA NETYKSHA for Kyiv” main catwalk, MA

17:00 JULIYA KROS main catwalk, MA

18:00 DARJA DONEZZ main catwalk, MA

18:30 Marie Claire and Ukrainian Fashion Week Special Project Presentation special space, MA

19:00 ANNETTE GÖRTZ main catwalk, MA

19:30 Public Talk ELLE х ODNA TAKA BE SUSTAINABLE! space, MA

20:00 ZINAIDA author’s Project Presentation main catwalk, MA

21:00 O`ERNUDE x KYIVNESS Jewelry Picnic special space, MA

ЧЕТВЕРГ, 03 СЕНТЯБРЯ 2020

16:00 New Names: ANNA GAIOVA, ANNKARA main catwalk, MA

17:00 UFEG: Starter Runway main catwalk, MA

17:30 HONCHARENKO Presentation special space, MA

18:00 Open Fashion Studio Graduate Show main catwalk, MA

18:30 YADVIGA NETYKSHA Presentation special space, MA

19:00 Fresh Fashion: PANOVE, ZHARKO main catwalk, MA

20:00 Fresh Fashion: FRBTK, IRON THREAD main catwalk, MA