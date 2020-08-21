Новый канал объявляет адскую битву поваров

И разыскивает лучших кулинаров Украины для участия в суперпроекте «Адская кухня», формата Hell’s Kitchen

Новый канал помогал разбираться в отношениях в реалити «Кохання на виживання» и «Эксы». Целых 10 сезонов выяснял, кто круче – мужчины или женщины в рамках шоу «Хто зверху?». И теперь замахнулся на святая святых – кухню. Бросая первоклассных поваров в адские условия, в стихию огненных конфорок и шипящего масла, мы найдем шефа от Бога! И попробуем решить давнее гендерное противостояние: кто круче готовит – мужчины или женщины? Кто более стрессоустойчив? И кто может в своей кулинарной профессии добиться бОльших результатов в кулинарном мастерстве?

Новый канал купил права на формат Hell’s Kitchen («Адская кухня») и запускает кастинг на кулинарный проект небывалого размаха.

– Благодаря кулинарному реалити мы хотим обогатить палитру красок Нового, – говорит генеральный директор канала Ольга Задорожная. – Если «Топ-модель по-украински» – это первые шаги к мечте, «Від пацанки до панянки» – возможность вырваться из убийственного прошлого, то «Адская кухня» – шанс доказать, что ты состоялся в профессии.

Самый именитый шеф страны устроит сложнейшие испытания, чтобы найти самого стойкого, сильного и талантливого повара. Если пройдешь этот ад, никакая кухня не будет страшна.

– Участники больше всего в жизни должны хотеть стать самыми крутыми шефами. Они должны быть бесстрашными, ведь будет много сложностей. А еще не стесняться показывать себя настоящего на телекамеры, – советует креативный директор Нового канала Александра Ткаченко. – Наш идеальный кандидат может быть как с дипломом повара, так и без него, но с опытом готовки и желанием стать лучшим в кулинарной профессии.

Заполняй анкету на сайте Нового канала и попробуй доказать суровому шефу, кто на Адской кухне главный – Бог или Богиня?