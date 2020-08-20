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Время грандиозных премьер! На Новом канале стартует осенний сезон

Уже 27 августа на Новом канале стартует новый сезон! Зрителей ждет много премьер новых проектов и продолжение любимых реалити и шоу. Узнай все подробности в материале.

Юбилейный сезон «Хто зверху?»

108 звездных участников в десятом, юбилейном сезоне шоу «Хто зверху?» будут выяснять, кто круче. Создатели шоу подготовили для зрителей массу сюрпризов. Например, в финале звезды сыграют в лучшие конкурсы за все 10 сезонов. А от количества звезд в мужской и женской командах вообще голова идет кругом. Выяснять, кто сверху, под предводительством Притулы и Никитюк, будут певицы Тина Кароль и Alina Pash, которые, к слову, пришли на шоу впервые, а еще любимчик девушек Никита Добрынин, актер «Первых ласточек» Александр Рудинский и многие-многие другие.

– Обычно на концертах или разных мероприятиях артисты стараются показать себя с как можно лучшей стороны, – говорит судья шоу Александр Педан. – А у нас они раскрываются – становятся собой, не боятся показаться смешными и дурачатся, как дети. Вся эта атмосфера на площадке передается через экран. Такая вот магия телевидения.

Только представьте, первый выпуск проекта вышел на Новом в далеком 2012 году. За восемь лет на месте капитана женской команды были Оля Фреймут, Катя Варнава и Леся Никитюк. А вот мужская часть состава ведущих осталась неизменной – Сергей Притула вот уже десятый сезон будет вести вперед команду парней, а судья шоу Александр Педан – наблюдать за происходящим.

 Старт: четверг, 27 августа, 19:00

«У кого больше?» 

По правилам реалити «У кого больше?» , три пары журналистов отправляются в богом забытые страны Африки и Азии. Там каждый из них должен заработать как можно большую сумму денег, ища себе самую разнообразную работу. В противном случае журналистам придется отбывать наказание – искупаться в болоте или съесть какое-то мерзкое местное блюдо.

Журналисты «У кого больше?» уже хорошо знакомые зрителям Нового канала по другим тревел–проектам – это Максим Узол и Ольга Манько, Анастасия Кошман и Анна Олицкая, а также Алина Мисечко и Валентин Чернявский. Казалось бы, эту шестерку ничем не удивить, а тем более – не напугать. Но во время съемок «У кого больше?» случалось всякое.

– После каждой очередной командировки кто–то из нас обязательно угрожал уволиться, – с улыбкой вспоминает журналист Максим Узол. – Нам делали по пять–семь прививок в руки и ноги перед каждым отъездом. Мы худели на четыре килограмма после каждой поездки и еще два месяца спустя восстанавливались. Но сейчас, когда я успокоился, понимаю: хочу снова вернуться в этот ад (смеется).

В один голос шестерка журналистов «У кого больше?» уверяет: несмотря на все неудобства, оно того стоило.

Старт: понедельник, 31 августа, в 19:00

«Кохання на виживання» 

С проектом «Кохання на виживання» зрители знакомы уже достаточно хорошо, а вот певца Олега Кензова в образе ведущего увидят впервые. Справедливый и требовательный, он будет проверять истинность чувств пятнадцати пар участников. Последним же останется либо согласиться на все правила ведущего и устроить «тест-драйв» своим отношениям, или продолжать жить в сомнениях.

Съемки нового сезона проходили в Перу. На акклиматизацию там нужно около полугода, однако на все про все у команды было гораздо меньше времени. Приходилось выкручиваться. К примеру, в одном из перуанских городов, Куско, вся съемочная группа заболела горной болезнью, но работу не остановила.

– Это были очень сложные съемки, когда ты ни свет, ни заря протер глаза и едешь куда-то в горы или четыре часа добираешься по джунглям Амазонки к локациям, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Палящее солнце, невероятная влажность, тяжелые климатические условия, к которым мы абсолютно не адаптированы и не успели адаптироваться, потому что для этого нужно пожить там хотя бы шесть месяцев. Разные регионы − это разные климатические условия, разная высота над уровнем моря, горная болезнь и отравления, которые у меня были в Икитосе.

Сезон вышел жарким на эмоции, слезы и страстное выяснение отношений. Не пропустите, будет что обсудить с друзьями!

Старт: вторник, 15 сентября, 19:00

 «Вар’яти–шоу» 

Трудно представить осенний сезон без юмор-шоу «Вар’яти». Уже не первый год шесть участников этого проекта во главе с Сергеем Притулой показывают, что украинский юмор – лучший. И в новом, пятом по счету сезоне «Вар’яти» в очередной раз это докажут. Они уже написали вагон миниатюр и монологов, и готовы работать 24/7, чтобы удивить зрителей. Один из актеров, Виталий Тыльный, даже похудел на 30 килограмм, чтобы предстать осенью в новом образе.

– У нашій команді з’являться нові обличчя, – интригует Сергей Притула. – Минулого року ми познайомилися з молодими україномовними стендаперами, яких залучали до наших концертів. Люди їх дуже позитивно сприймали. Тому дамо хлопцям можливість заявити про себе в ефірі Нового каналу. Видозміниться у новому сезоні також наш батл із Владзьо. Усіх подробиць не розкриватиму. Єдине скажу, що задіємо декого з зірок шоу-бізнесу. А ще глядачі побачать наше залаштункове життя. Показуватимемо бекстейджі зі зйомок.

Старт: октябрь, Новый канал

 «Дети против звезд» 

Прошлогодняя премьера – проект «Дети против звезд» – настолько понравилась зрителям, что без продолжения – никак. Поэтому команда реалити активно взялась за работу. И в самом деле, что может быть интереснее, чем наблюдать, как дети громят взрослых или… Никаких «или»! Все именно так! Кроме того, суть проекта не только в борьбе разных поколений, но и в демонстрации чрезвычайных талантов маленьких украинцев.

– Цей проект одночасно цікавий як дорослим, так і дітям, – с уверенностью заявил Сергей Притула. – Дітям – бо вони бачать, що в епоху тотальної залежності від ґаджетів можна розбиратися в історії, музиці, науці. Цей проект показує велику кількість прикладів для наслідування. А батькам доносить, що дітям треба приділяти більше уваги, і тоді з них виростуть маленькі, але вже впевнені у собі зірки.

Второй сезон проекта будет еще круче первого: команда уже разработала яркие космические декорации, придумала новые интересные раунды. Неизменными останутся правила, по которым дети будут соревноваться против звезд как в индивидуальных, так и командных баттлах.

Старт: октябрь

«Супер Топ–модель по–украински»

От фото с первого съемочного дня Суперсезона главного модного проекта страны дух захватывает. Ведущая Алла Костромичева в образе вамп, вертолет, красная ковровая дорожка… И лучшие участницы всех сезонов «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински». Впервые за все сезоны команда реалити не проводила кастинг участниц – их выбирали зрители среди экс–героинь путем голосования на сайте Нового канала. Даша Майстренко, Арина Любителева, Таня Брык – в этом сезоне за победу будут бороться топовые девушки. Но смогут ли они вернуться с триумфом? Или распрощаются с мечтой?

– Интересно посмотреть, как изменились участницы прошлых сезонов и узнать, что сейчас происходит в их жизни, – признается ведущая Алла Костромичева. – Как каждая отреагировала на себя, увидев проект на экране. Интересно, что они осознали и изменили после проекта. И главное: как те, кого выбрал зритель путем голосования, воспользуются своим шансом в Суперсезоне нашего реалити.

Конечно же, Суперсезон будет удивлять. Во-первых, к неизменной тройке – ведущей Алле Костромичевой и экспертам Соне Плакидюк и Сергею Никитюку – присоединится новый экспертов. Третьим экспертом станет селебритис, который может не только оценить красоту, харизму и талант девушек, но и научить их чему-то новому. Этот эксперт «Х» будет меняться из выпуска в выпуск.

А еще в этом сезоне участницы расскажут о своей социальной позиции. И еще одно нововведение – все девушки в течение съемок проекта могут пользоваться мобильными телефонами, что раньше строжайше запрещалось. Но не пытайтесь вычислить, кто из них вылетел, а кто победил, анализируя посты в Instagram.

– Мы публикуем много архивных видео и фото. А сценаристы и режиссеры — очень умные люди. Так что, дабы немного запутать зрителей, мы станем специально снимать сторис так, будто мы уже не на проекте, – объяснила участница Суперсезона Катя Свинарчук. – Вы даже можете встретить одну из участниц в центре Киева, но не спешите подходить – возможно, это все снимает скрытая камера!

Старт: октябрь

 «Le Маршрутка» 

Еще до того, как путешествовать по Украине стало мейнстримом, Леся Никитюк уже делала это вместе с проектом «Le Маршрутка». Поэтому зрители Нового канала усердно скрещивали пальцы за второй сезон. Именно сейчас на маршрутке «Богдан» вместе с одноименным водителем ведущая путешествует по стране и отыскивает интересные места, чтобы рассказать о них осенью.

– Во время наших путешествий постоянно случаются разные интересные истории, – рассказала Леди Ле Новому каналу. – Когда мы снимали сюжет на ферме улиток, владельцы подарили мне моллюсков, которые теперь ездят со мной по стране и спят на моем лице. Благодаря муцину, который они производят, кожа подтягивается, хорошо увлажненная и выглядит свежей. А вот на ферме, где мы варили сыр, мне подарили очень много настоящего, натурального, без примесей овечьего сыра, который очень полезен для организма. Обо всех этих уникальных фермерах мы расскажем в новом сезоне!

Не обходится у команды «Le Маршрутки» и без опасных приключений – недавно Леся Никитюк чуть не утонула на глазах у всей съемочной группы в болоте, а еще у транспорта, которым путешествует ведущая, отказали тормоза. К счастью, оба случая закончились хорошо.

 Старт: октябрь

В осеннем сезоне зрителей Нового ждет еще пару сюрпризов в эфире. Следите за новостями, чтобы не пропустить самое интересное!

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