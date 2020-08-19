Сергей Притула получил государственный орден за волонтерскую работу

И поздравил с наградой всех, кто внес свой вклад

Ведущий Нового канала Сергей Притула получил орден «За заслуги III степени» за волонтерскую деятельность и помощь Армии. И поделился этим радостным событием в своих социальных сетях.

Орден «За Заслуги III степени” за волонтерскую деятельность и помощь Армии Сергею Притуле присвоили еще восемь с половиной месяцев назад. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда новоканалец узнал об этом случайно – из смс от друзей в День волонтера, когда ехал со Светлодарской дуги. А само награждение состоялось 18 августа в Киевской городской государственной администрации.

– Тож вітаю усіх вас, друзі, із нагородою. Маю за честь бути посередником та кур’єром між тими, хто потребує допомоги і тими, хто хоче допомогти! І попри те, що там лише одне ім’я та прізвище, за цим орденом стоять десятки тисяч людей зі всього світу, які стали міцним плечем підтримки української Армії. За шість років волонтерської праці було багато різних періодів. Але ваша наполегливість, рішучість та жертовність ніколи не дозволяли мені опустити руки! Діти та пенсіонери, банківські працівники та архітектори, студенти та лікарі, будівельна бригада з Трентону (США) та громада УГКЦ з Віченци, заробітчани з Праги та канадська діаспора, менеджери з Дубая та інженери з Австралії, айтішники зі всієї України та глядачі «Вар’яти-шоу» по всій Україні, старі знайомі і Facebook-друзі, ті, хто давав один раз, але багато, і ті, хто давав потрошку, але роками поспіль, – поблагодарил за помощь ведущий Нового канала.

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Также Сергей Притула сообщил, что собирается прийти на Марш Защитников, который пройдет 24 августа, в День Независимости Украины. Он призвал всех желающих присоединиться к нему:

– Щонайменше, щоб подякувати тим, хто боронить сон наших дітей і дає нам можливість жити звичним життям! І кому ми не втомимося допомагати. І не тому, що нам за це ордена дадуть, а тому, що це наша Армія, це наші хлопці й дівчата, з нашого класу, з нашого інституту, з нашого двору чи вулиці, села чи міста! І в них крім нас немає більше нікого!