Кем могла работать Леся Никитюк, если бы не стала ведущей?

Леди Ле поделилась неожиданным признанием о своей карьере. Теперь мы знаем, где оказалась бы Леся, если бы не попала на телевидение

Сейчас Леся Никитюк — одна из самых востребованных украинских ведущих. Она ведет топовый проект Нового канала «Хто зверху?», объездила весь мир, а теперь с «Le Маршруткой» исследует и Украину. Но судьба Леси Ивановны могла сложиться совершенно иначе:

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— Моя карьера могла быть совершенно другой. Я могла быть не ведущей, а ведущим работником завода! И видели бы вы меня не на голубых экранах, а на доске почета, — неожиданно призналась ведущая Нового канала во время съемок «Le Маршрутки» в Кривом Рогу.

Что такое работать на заводе, Леся знает не понаслышке — ведь там много лет трудился ее отец:

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— Знаю по своей семье, как тяжело работать на производстве. Когда мой папа шел на работу, я еще спала. Когда приходил с работы — я уже спала. С отцом познакомилась аж в седьмом классе, клевый мужик, — пошутила Никитюк.

Не знаем, как вы, а нас очень радует, что Леся предпочла работу на телевидении. Ведь уже 27 августа в 19:00 вы сможете увидеть десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» на Новом канале, а этой осенью — второй сезон «Le Маршрутки».