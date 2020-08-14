Новый канал наконец получил ту самую синюю галочку в Instagram и Facebook! Она подтверждает оригинальность профиля среди всех фанатских и фейковых аккаунтов!

С одной стороны, получить галочку просто. Нужно лишь отправить заявку через специальную форму и ждать ответа. Но когда это паблик организации, а не публичной личности, дело усложняется. Новому каналу пришлось долго доказывать поддержке Facebook и Instagram, что галочка очень важный атрибут, который доказывает, что мы – официальное сообщество всеукраинского канала, а все остальные аккаунты в соцсетях, которые выдают себя за нас, фейковые.

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– Верификация аккаунтов Нового канала на Facebook и Instagram для нас очень важна! Это не просто идентификатор, который показывает, что аккаунт официальный и выделяет нас среди фейков. Это еще и шанс защитить его от блокировки. У Нового канала уже был опыт, когда паблик в Instagram блокировали дважды, и оба раза ошибочно. Процесс восстановления занял несколько месяцев. Мы доказывали с помощью официальных документов, что это реальный аккаунт всеукраинского канала. Пока шел процесс восстановления, в дополнение к уже существующим появились еще десятки фейковых пабликов. Поэтому сейчас синяя галочка для команды Нового канала – это победа. И я очень благодарна нашему контент-мейкеру Светлане Скотниковой, которая взялась за этот процесс и своей настойчивостью довела его до долгожданного результата, – поделилась руководитель отдела контент-маркетинга Оксана Касаткина.

Сейчас Instagram Нового канала насчитывает более 925 тысяч подписчиков, а на Facebook подписано более 492 тысяч аккаунтов.