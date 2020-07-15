Места Черновицкой области, которые не оставят вас равнодушными

Ведущий Нового канала Сергей Притула поделился своими впечатлениями от Буковины

Закрытые границы — идеальное время, чтобы изучить родную страну и побывать не только во Львове и Одессе, но и в менее популярных, но не менее красивых местах Украины. Например, на Буковине, куда недавно ездил ведущий проекта «Хто зверху?» и «Дети против звезд» (Новый канал) Сергей Притула.

Локация №1: Черновицкий Национальный университет имени Юрия Федьковича

Без тени сомнения можно сказать, что университет имени Федьковича — самое популярное место в Черновцах. Он был построен еще в далеком 1875 году, когда Черновцы входили в состав Австро-Венгерской империи. Университет не только сохранился до наших лет, но и входит в пятерку лучших высших учебных заведений Украины. А чего стоит его внешний вид, за который университет даже сравнивают с Хогвартсом из саги о Гарри Поттере.

Есть ли дружба на ТВ? Притула, Никитюк и другие звезды рассказали о коллегах-друзьях

— У Чернівцях я був разів 30 за останні десять років, але жодного разу не примудрився потрапити до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, — признался ведущий Нового канала. — Не буду забирати хліб в університетських екскурсоводів, просто хочу подякувати їм за доступ у всі-всі-всі цікаві місця та за те, що вони дбають про цю красу. Моя сім’я була там щаслива!

Локация №2: Успенский собор в селе Белая Криница

Этот храм был построен в 1908 году староверами — людьми, которые отвергли РПЦ и считают именно свою веру православной.

Сергей Притула – о жизни в Киеве и съемной квартире: «Це був дурдом»

— У це місце я вперше потрапив ще п’ять років тому і, перепрошую, офігів від тієї краси, яку там побачив! Цього разу мені пощастило більше — монахиня впустила нас всередину., — говорит Притула. — Реальний стан справ усередині храму залишає бажати кращого, але все одно є чим помилуватися — різьба по дереву сторічної давнини теж має свій шарм.

Больше туристических маршрутов по Украине от Сергея Притулы — в его блоге на YouTube.