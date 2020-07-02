Простой рецепт воздушных панкейков из манки: И никаких комочков!

В одном из выпусков гастрошоу «Хлебное зрелище», которое выходит по воскресеньям на YouTube Нового канала, шеф азиатских «Приветов» Антон Васильев приготовил для Ивана Дорна панкейки из манки. Правда, артисту блюдо показалось чересчур жестким, но это лишь потому, что у Антона не было под рукой ни кефира, ни молока, и пришлось импровизировать с сыром маскарпоне и водой…

Но панкейки из манки могут быть очень даже вкусными и воздушными, главное – следовать рецепту и граммовкам.

Итак, записывайте, как приготовить идеальный завтрак за 10 минут и порадовать близких пышными панкейками с лимонными нотками.

Ингредиенты:

100 г манной крупы

500 мл молока или кефира

150 г сливок

1 ст. л. сливочного масла

4 яйца

1 ч. л. соли

100 г муки

3 ч. л. сахара

ванилин по вкусу

цедра с ½ лимона

Приготовление:

Шаг 1.

Молоко и сливочное масло подогреть в сотейнике и довести до кипения

Шаг 2.

Всыпать манку, постоянно перемешивая, проварить, пока не получиться достаточно густая смесь

Шаг 3.

Отделить желтки от белков. В охлаждённую смесь из манной крупы добавить желтки, цедру, ванилин, сливки и хорошенько размешать.

Шаг 4.

Белки взбить с сахаром в пышную пену.

Шаг 5.

Аккуратно вмешать в белковую смесь муку.

Шаг 6.

Манную и мучную смеси тщательно перемешать до однородности.

Шаг 7.

Жарить панкейки на предварительно разогретой и смазанной тонким слоем сливочного масла сковороде под крышкой по две минуты с каждой стороны.

Вуаля! Румяные, воздушный панкейки из манки готовы. Подавайте с фруктами, сгущенкой, вареньем или любыми другими топингами. Идеальный завтрак для поднятия настроения и хорошего начала дня!

Фото: IStock

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