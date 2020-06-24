Новый каналНовостиПять горячих фото Алессандро Амброссио: Ну очень соблазнительно!

Пять горячих фото Алессандро Амброссио: Ну очень соблазнительно!

Бразильская супермодель не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру в откровенных купальниках. И не только…

39-летняя Алессандро Амбросио, экс-ангел Victoria’s Secret, известная своими работами с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren, часто балует своих подписчиков откровенными снимками в Instagram.

Мы выбрали пять снимков, которыми модель делилась в последнее время. Летние солнечные фото в купальниках, которые подчеркивают точеную фигуру супермодели – ну очень соблазнительно!

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Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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