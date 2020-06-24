Пять горячих фото Алессандро Амброссио: Ну очень соблазнительно!

Бразильская супермодель не стесняется демонстрировать подтянутую фигуру в откровенных купальниках. И не только…

39-летняя Алессандро Амбросио, экс-ангел Victoria’s Secret, известная своими работами с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren, часто балует своих подписчиков откровенными снимками в Instagram.

Мы выбрали пять снимков, которыми модель делилась в последнее время. Летние солнечные фото в купальниках, которые подчеркивают точеную фигуру супермодели – ну очень соблазнительно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 23 Июн 2020 в 9:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Апр 2020 в 2:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 21 Июн 2020 в 9:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 18 Июн 2020 в 7:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 20 Июн 2020 в 10:40 PDT

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