Сегодня, 22 июня, день рождения празднует ведущий Нового канала Сергей Притула! В этом году ведущему «Хто зверху?», «Дети против звезд» и «очільнику» «Вар’яти-шоу» исполняется 39 лет. Из них более 12 лет он посвятил Новому каналу. Именно поэтому в день рождения «Тернопільського Сірого» новоканальцы, которые вместе с ним годами работали на съемочной площадке, решили поделиться, за что же они так любят Сергея Притулу.

Александр Педан, ведущий реалити «Эксов» и судья «Хто зверху?»:

– Я так долго терпел Притулу, что даже полюбил (смеется). На самом деле, это шутка, в которой есть место правде. Я люблю Притулу за то, что он уникален, за то, что он профессионал, за то, что у него есть своя четкая позиция. Даже если она кому-то может показаться неправильной, для него она правильная. Самое главное, за что я люблю Сергея, – за то, что он мой друг!

Елена-Крастина Лебедь, ведущая «Аферистов в сетях»:

– За длинные ноги и короткие, меткие и бомбические шутки! За классное настроение не только на съемочной площадке, но и в редакторской, в столовке или на парковке. За организаторские способности и умение мотивировать людей, чтобы было не «срала-мазала», а «шуршит, как ракета, и блестит, как дуло пистолета» (смеется).

Юлия Панкова, ведущая «Ревизора»:

– Здесь все очевидно. Во-первых, Сергей – невероятный профессионал, с которым легко работать. Он работает очень четко, не затягивает процесс, понимает, к чему идет, и четко ставит задачи. Во-вторых, его любят за юмор. Сергей может создать невероятное настроение на съемочной площадке.

Виталий Тыльный, участник «Вар’яти-шоу»:

– Ну, не знаю, как можно не любить человека, который платит тебе зарплату, еще и во время карантина, а? (смеется). А еще он очень добрый, отзывчивый, правильный руководитель Первого украиноязычного юмор-шоу «Вар’яти».

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Вален Сергийчук, участник «Вар’яти-шоу»:

– Сергей – мой друг, кум и руководитель. Конечно, больше всего Сергея я люблю за то, что он платит мне деньги (смеется). За что коллектив любит Сергея Притулу? Он наш друг, кум (почти всех) и руководитель. И собрал паспорта. Поэтому мы его очень любим (смеется).

Владимир Жогло, участник «Вар’яти-шоу»:

– Можно ли Притулу не любить? Я обожаю этого святого мужчину за все его достоинства. Ну, а если серьезно, то я очень люблю и уважаю Сергея Дмитриевича за его дальновидность, ведь когда в 2010 году он создал украиноязычное юмор-шоу «Вар’яти», мало кто верил в успех. Но именно дальновидность Притулы привела нас к гастрольным графикам, полным залам и благодарным зрителям.

Сергей Полупан, участник «Вар’яти-шоу»:

– Сергей – справедливый и мудрый руководитель, замечательный отец, хороший семьянин, творческая и независимая личность. Он является примером для всех мужчин, ну, как и все Сергеи. И хотя он скромно называет себя «очільником», открыт для всех вокруг. С ним можно пообщаться, когда тебе нужны совет или поддержка, обнять как друга, крепко пожать руку. С другими руководителями это можно сделать только на новогоднем корпоративе.

Владимир Ковцун, участник «Вар’яти-шоу»:

– Я Притулу люблю за то, что он вокруг себя создает какую-то такую атмосферу, когда всегда весело, смешно, хорошо и уютно. Притулу знаю уже лет двадцать, из которых последние 10 мы почти каждый день вместе. Ну, как не любить человека, с которым ты каждый день вместе и почти никогда не ругаешься? Значит, это какая-то любовь.

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