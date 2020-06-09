ТОП-5 мест в Украине: советы от Сергея Притулы

Ведущий «Хто зверху?» (Новый канал) Сергей Притула радует поклонников новыми влогами на своем YouTube-канале. В свежем видео он рассказал о нескольких местах нашей страны, которые обязательно нужно посетить этим летом

Must-see №1. Туннель любви, Ровенская область

– Про тунель кохання нецікаво слухати, його треба бачити, туди треба їхати, – улыбается Притула. – Тож не баріться, найближчими вихідними обов’язково туди поїдьте. І не забудьте спрей від комарів, бо вони вас теж дуже люблять.

Must-see №2. Гора Тросян, Карпаты.

– В Карпатах насправді є чимало привабливих гір, але Тростян – моя любов, – признается ведущий Нового канала. – Висота – 1232 метри, і на кожному метрі вас чекають незабутні враження. Там і смереки, і полонини, і катання на лижах та снігоходах взимку, і катання на квадроциклах влітку.

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Must-see №3. Реабилитационный центр бурых медведей, Карпаты

– Це єдиний такого роду центр в Україні, у який завозять ведмедів, з якими не надто добре поводилися їхні попередні власники, – объясняет Сергей. – Тут багато ведмедів, яких забрали з приватних зоопарків, звіринців, або ж які набідувалися в цирку. У цьому реабілітаційному центрі бурих лікують та вчать пристосовуватися до природніх умов життя. Туристів туди пускають, і я максимально рекомендую вам відвідати це місце. В цирку, щоправда, після того сміятися не будете, але вражень залишиться на все життя.

Must-see №4. Усадьба Вишневец, Тернопольская область

– Цей розкішний палац був родинним гніздом великого шляхетного роду Вишневецьких, – рассказывает ведущий шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал. – Рід був непростий. Дав Польщі короля, кронпринців, наказних отаманів, а в самому палаці зупинялися видатні люди. І йдеться зараз не лише про Тараса Григоровича Шевченка. Туди регулярно заїжджав Оноре де Бальзак, який назвав палац Вишневецьких маленьким Версалем. І якщо справжній Версаль ми цього року ризикуємо не побачити взагалі, то палац Вишневецьких чекає нас щодня, ось він, практично поруч.

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Must-see №5. Витачов, Обуховский район, Киевская область

– Про Трипілля ви, звісно, знаєте, а от чи чули ви про Витачів? – говорит Сергей Притула. – Якщо не чули, то вам сюди. Сучасний Витачів – це мальовниче селище, але колись це був дуже важливий торговий та військовий порт-фортеця на Дніпрі. Я. чесно, ніколи не уявляв, як там можна було воювати, коли тебе відволікають такі розкішні краєвиди? Там реально зачаровані місця і природа фантастична. Шукайте гору Красуху. З неї відкривається такий краєвид, який ви ніколи за гроші не купите.