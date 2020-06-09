Фонд Елены Пинчук выпустил лекции для всех, кто прокачивает жизнь на карантине

Ведущие эксперты из разных сфер поделились действенными советами, как структурировать личную и бизнес-жизнь во время карантина.

Проект «Я зможу!» Фонда Елены Пинчук не смог оставаться в стороне от эпидемии COVID-19. Специалисты Фонда вместе с лучшими экспертами из разных областей разработали специальный цикл лекций для всех, кто столкнулся с трудностями во время карантина. Самоизоляция многих сбила с ног. Но есть реальные инструменты, которые позволят вернуть жизнь на быстрые рельсы.

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– В ответ на эпидемию COVID-19 проект «Я зможу!» разработал специальный цикл лекций, имеющий целью облегчить эмоциональное состояние в момент неопределенности, уменьшить уровень стресса, научить выстраивать отношения с членами семьи, спокойно воспринимать обстоятельства и своевременно реагировать на изменения, – рассказала Ольга Сердюк, программный директор Фонда Елены Пинчук. – Курс «Я зможу! COVID-19 response» содержит 10 лекций лучших украинских экспертов, которые не теряют своей актуальности даже за пределами карантина. Команда лекторов состоит из психологов, финансового и юридического консультантов, нейроисследователя, экспертов, реализующих онлайн-проекты в различных сферах. Все они дадут практические советы, которые позволят предотвратить финансовый кризис и безработицу, научат жить в рамках минимальных бюджетов и защищать свои права в отношениях с работодателем. Расскажут, как прокачать свой мозг и научить его учиться, как создавать себе опоры и находить новые возможности для развития даже во время кризиса.

Хотя карантин уже ослаблен, многие украинцы до сих пор приходят в себя от его последствий. Время на адаптацию к новой реальности можно существенно сократить. И на помощь вам придут вот эти лекции. Кликайте на названия – и хорошего просмотра!

Лекция Виктории Любаревич-Торховой «Как поговорить с ребенком о том, что происходит»

Лекция Александра Белоуса «Когда вы – взрослые дети. Особенности общения с пожилыми родителями»

Лекция Виктора Комаренко «Изоляция: испытание подростками»

Лекция Елены Макеевой «Жизнь без бюджета – новый вызов человечеству»

Лекция Ольги Филипповой «Работа из дому: как держать баланс и не утратить здравый смысл»

Лекция Татьяны Козаченко «Правовые отношения с работодателем»

Лекция Юноны Лотоцкой «Создай себе опоры»

Лекция Натальи Кади «Как понять свой мозг»

Лекция Алены Бондаренко «Декрет vs карантин»

Лекция Елены Шараевской «Доступное IT: онлайн и без профильного диплома»