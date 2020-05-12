Ведущий Женя Синельников посетил самые интересные места страны в «Дома лучше»

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы — судя по прогнозам, в ближайшие полгода можно забыть о путешествиях по Европе. Но не стоит расстраиваться, ведь и в Украине есть огромное количество классных мест.

Это доказал профессиональный путешественник Женя Синельников, который посетил более 110 стран, работая над проектом «Орел и Решка». Уже в мае Новый канал покажет проект «Дома лучше», в котором Женя исследовал украинские города и показал, сколько интересного есть в нашей стране.

— Каждый раз, когда я возвращался из командировок домой, думал: а как Украина выглядит глазами туристов? Потом пришло понимание, что мы не знаем свою страну — я лучше знаю Мальдивы или Сейшелы, — говорит Синельников. — А ведь в Украине есть много классных мест, о которых мы даже не слышали. К тому же, украинцам нужно бороться с присущим им комплексом неполноценности.

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В каждом выпуске ведущий покажет самые интересные, по версии местных жителей, места – не только популярные, но и малоизвестные. А также определит индекс борща — высчитает среднюю стоимость этого блюда, что поможет понять общую ценовую политику города. Виртуальное путешествие по Украине с Женей Синельниковым заново влюбит вас в родную страну и заставит задуматься, какой город стоит посетить первым сразу же после окончания карантина.

— Снимая «Дома лучше», я убедился, насколько мы разные — и в этом наша «фишка». Ужгород совершенно не похож на Запорожье, Запорожье не похоже на Сумы, а Сумы — на Луцк, — отметил путешественник. — И в каждом городе есть много клевых вещей, о которых хотелось бы рассказать побольше. Как, например, невероятно красивая скала «Голова Чацкого» в Житомире или меловые горы в Краматорске…

Женя посетил не только областные центры Украины, но и небольшие города, которые поразили его не меньше, чем некоторые мегаполисы.

— Львов — отличный город, но лично мне там тяжело из-за огромного количества туристов. В том же Тернополе не менее уютно, но намного меньше людей. Там прекрасные рестораны, есть, на что посмотреть, озеро в центре города, в конце концов, — улыбается ведущий «Дома лучше».

Подробнее о самых интересных местах Украины и неожиданных открытиях — в тревел-проекте «Дома лучше». Его премьера состоится в субботу, 23 мая, в 11:00 на Новом канале. В первых выпусках вы увидите самые интересные места Днепра, Чернигова и Запорожья — родного города Жени Синельникова.