Три полезные ЗОЖ-привычки от ведущей Нового канала

Ведущая тревел-проекта Нового канала «У кого більше?» Анна Олицкая о здоровом образе жизни знает все и даже больше. Девушка не только журналист, но еще и инструктор по йоге. Она охотно поделилась тремя привычками питания и упражнениями для тонуса тела

Эти полезные привычки помогут вам оставаться в форме и прекрасно себя чувствовать.

Стакан воды

Свой день ведущая всегда начинает со стакана теплой воды с лимоном.

– Пью ее натощак, – говорит ведущая. – Это запускает обмен веществ, выводит токсины и омолаживает организм. А завтракать можно уже через полчаса.

Дыхательные упражнения

Упражнения «вакуум» и «помпа» полезны для пресса, держат его в тонусе.

– При их выполнении происходит массаж внутренних органов, – объясняет Анна.

«Вакуум». Техника выполнения. Чуть согнувшись, облокачиваемся на колени руками. Делаем вдох, затем выдох, задерживаем дыхание. Максимально подтягиваем живот к позвоночнику. Держимся в таком положении достаточно долго, пока хватает воздуха. Повторить десять раз.

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«Помпа». Техника выполнения. «Помпа» похожа на «вакуум», но если в первом упражнении мы просто подтягиваем живот к позвоночнику, то в «помпе» делаем волны животом.

Вдох-выдох, задерживаем дыхание, подтягиваем живот вовнутрь, и затем максимально выталкиваем его вперед, а потом – назад. Все это происходит на задержке дыхания. Делаем минимум 50 выталкиваний.

Пятиразовое питание

После стакана воды и упражнений приходит время завтрака. По словам ведущей, подойдет овсянка с медом и чай без сахара.

Обязательно устраивайте себе перекусы. Для перекуса Олицкая советует выбрать 150 г творога с жирностью 2% и яблоко. Вот еще продукты, которые подойдут для полдника: орехи, овощные палочки с хумусом, любые фрукты, салат с яйцом и цельнозерновые хлебцы.

Анна рекомендует попробовать довольно популярную систему питания – приемы пищи пять раз в день с перерывом в три часа.