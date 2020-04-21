В период карантина и борьбы с пандемией социальная ответственность телеканалов вышла на первый план. StarLightMedia уделяет особое внимание общению со своей аудиторией. И доносит, как важно оставаться дома. Специально для этого с известными ведущими холдинга был снят ряд роликов, объединенных одним хештегом #залишайсявдома.

На Пасхальные праздники Новый канал запустил интерактивную игру «Поймай писанку». Ее целью стало объединить людей у экранов телевизоров, мотивировать их оставаться дома и праздновать Пасху в узком кругу семьи. Для реализации игры были задействованы ресурсы эфирного промо и социальные сети Нового канала. Задумка проста: Новый канал предложил своим зрителям ловить в эфире «писанки», которые появлялись в проектах прайм-тайм. Их необходимо было посчитать, сделать с ними селфи и отправить фото с правильным ответом на сайт Нового канала или выложить у себя в сториз с отметкой профиля Instagram Нового канала. А можно было выложить свое фото с правильным ответом в комментариях под определенным постом в Facebook.

Соревнования состоялись 18 и 19 апреля, а сама инициатива Нового канала получила массу позитивных откликов от зрителей. К слову, играли люди целыми семьями, писанки считали как дети, так и их родители. Победителей дня определяли с помощью случайного выбора – по пять пользователей Instagram, Facebook и сайта. Они получат от канала вкусные подарки к праздникам.

– Мы поставили перед собой задачу – донести до большинства украинцев месседж оставаться во время Пасхи дома, не идти в церковь, беречь себя и родных, – рассказала маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан. – Идею ловить писанки во время эфира придумали руководитель промоотдела Юра Бондарь и режиссер Лера Коваленко. Окончательно идея сформировалась в среду. Казалось, что реализовать ее к субботе… нереальный срок. Уже в четверг мы записали ролики с нашими ведущими. Они откликнулись сразу же. Дизайнеры за сутки сделали писанки. В пятницу мы отдали все материалы в эфир. По большому счету на реализацию ушло чуть больше суток. А это изготовление дизайнерами писанок, придумывание идеи ролика и его запись с ведущими, монтаж. В это время подключился диджитал: написал правила игры, подготовил все площадки. И, конечно, нужно поблагодарить эфирную службу, которая расставляла писанки по эфиру. Мы сработали командой Нового канала: эфирная служба, промо, дизайн-бюро, интернет-отдел и пресс-бюро.

Игра «Поймай писанку» получила большой отклик у зрителей. За два дня в ней приняло участие более 5 тысяч человек. А вместе с результатами Новому каналу присылали слова благодарности за то, что развлекли детей во время самоизоляции.

– Это тот самый проект «360», который позволил объединить и максимально эффективно использовать все ресурсы Нового канала (digital + эфир). Сейчас в соцсетях очень много негатива, но нам несложной игрой удалось улучшить настроение зрителям. Во второй день от них пришло столько фото, что у нас буквально за 30 минут переполнился Google-диск, где мы принимали ответы. Получили тысячи комментариев с ответами от зрителей на Facebook и порядка 1 500 stories с отметкой профиля Нового канала в Instagram, – рассказала руководитель отдела контент-маркетинга на Новом канале Оксана Касаткина.

Развлечение во время самоизоляции стало инструментом моральной поддержки. И интерактивная кампания «Поймай писанку» это доказала.