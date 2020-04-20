Обновлено! Известны победители игры «Поймай писанку»!
30 зрителей Нового канала получат вкусные подарки
Игра «Поймай писанку» была заядлой! Спасибо, что бережете себя и остаетесь дома вместе с нами.
Воскресная игра закончилась! Внимание, правильный ответ – 19 апреля в эфире Нового канала появилось 48 писанок! Нам было весело играть с вами, а судя по комментариям – вам тоже! Ведь количество участников увеличилось. В Instagram выслали ответы более 500 людей, в Facebook – более 1000 (!), на сайт загрузили фотографии до 300 игроков.
20 апреля в 11:00 мы завершили принимать ответы участников, все подсчитали и с помощью случайного выбора определили победителей. Внимание, результаты:
5 победителей из Instagram
5 победителей из Facebook
5 победителей, которые воспользовались novy.tv
Напомним и результаты субботней игры! 18 апреля в эфире Нового канала появилась 61 писанка! 19 апреля в 11:00 мы завершили принимать результаты.
Игроки могли выбрать удобный способ отправки результатов: на страницу Нового канала в Facebook, в Instagram или заполнить форму на сайте novy.tv. Самыми активными были пользователи Instagram – 700 участников, ответы на сайт загрузили 443 зрителя, а Facebook воспользовались 190 человек.
К сожалению, не все внимательно ознакомились с правилами. Для участия в игре было необходимо сделать селфи на фоне писанки в эфире Нового канала и написать на ней количество увиденных писанок. Другие фото не рассматривались.
Включайте фанфары! Объявляем результаты!
5 победителей из Instagram
5 победителей из Facebook
1. Настя Буняк
2. Vita Pavliuk
3. Наталья Волошина
4. Инна Багнюк
5. Александр Третьяков
5 победителей, которые воспользовались novy.tv
Поздравляем счастливчиков! Скоро с вами свяжутся представители канала, чтобы уточнить детали и доставить вкусный подарок.