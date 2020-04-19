15 зрителей Нового канала получат вкусные подарки



Субботняя игра «Поймай писанку» была заядлой! Спасибо, что бережете себя и остаетесь дома вместе с нами.

19 апреля в 11:00 мы завершили принимать результаты первой игры и начали подсчеты. Сейчас можем объявить правильный ответ. Итак, 18 апреля в эфире Нового канала появилась 61 писанка! Если все совпало – вы на шаг ближе к победе.

Игроки могли выбрать удобный способ отправки результатов: на страницу Нового канала в Facebook, в Instagram или заполнить форму на сайте novy.tv. Самыми активными были пользователи Instagram – 700 участников, ответы на сайт загрузили 443 зрителя, а Facebook воспользовались 190 человек.

К сожалению, не все внимательно ознакомились с правилами. Для участия в игре было необходимо сделать селфи на фоне писанки в эфире Нового канала и написать на ней количество увиденных писанок. Другие фото не рассматривались.

Включайте фанфары! Объявляем результаты!

5 победителей из Instagram 5 победителей из Facebook

1. Настя Буняк

2. Vita Pavliuk

3. Наталья Волошина

4. Инна Багнюк

5. Александр Третьяков

5 победителей, которые воспользовались novy.tv

Поздравляем счастливчиков! Скоро с вами свяжутся представители канала, чтобы уточнить детали и доставить вкусный подарок.

Если вы не победили, не огорчайтесь. Ведь сегодня вы можете попробовать еще раз.

Правила те же! 19 апреля писанки будут появляться во время трансляции фильмов «Джон Картер», «История одного вампира» и «Принц Персии: пески времени». Результаты будут приниматься с 23:10 до 11:00 следующего дня. Следите за новостями.

Успехов!