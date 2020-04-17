Собирай писанки в эфире Нового и выигрывай подарки!

Пасхальные выходные несут сюрпризы! Новый канал хочет виртуально христосоваться со своими зрителями и переносит традиционную «битву пасхальными яйцами» в эфир!

В субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, на Новом состоится игра «Поймай писанку». Победители, которых определят с помощью случайного выбора, получат подарки. Ознакомься с официальными правилами.

Условия очень просты! Всего состоится две игры – 18 и 19 апреля.

Участникам необходимо сделать селфи на фоне писанки, которая появится в эфире Нового канала, и посчитать их общее количество в течение одной игры.

В субботу писанки будут появляться в эфире Нового канала во время трансляции программы «Хто зверху?», мультфильмов «Иван Царевич и Серый волк», «Иван Царевич и Серый волк 2» и фильма «Ученик чародея».

В воскресенье начинайте ловить писанки во время фильмов «Джон Картер», «История одного вампира» и «Принц Персии: пески времени».

Дальше еще проще. Игра заканчивается в субботу в 23:00 и в воскресенье в 23:10. В это время в соцсетях Нового канала появится сообщение об окончании соревнования. Тогда и отправляйте результаты.

Пользователям Instagram необходимо добавить количество найденных писанок на селфи и выложить в сториз, отметив @nony_channel.

Любителям Facebook – дождаться появления на странице Нового канала поста о приеме результатов. Так же добавить общее количество увиденных писанок к селфи и загрузить фото в комментарии.

Если вы не любитель соцсетей – заходите на сайт novy.tv, кликайте на баннер и переходите к гугл-форме. Дальше все просто – загружайте селфи и укажите количество увиденных писанок.

Напомним, что 18 и 19 апреля состоятся две разные игры. И вы можете попытать вашу удачу дважды.

Победители будут определяться с помощью случайного выбора, их объявят в соцсетях Нового канала на следующий день после игры в 14:00. Удачи!