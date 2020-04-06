Новый канал показал борьбу американцев с пандемией коронавируса в спецвыпуске «Коронавирус. Нью-Йорк»

Нью-Йорк — эпицентр пандемии COVID-19 в США, число заболевших в этом штате уже перевалило за 100 тысяч. Чтобы спасти как можно больше людей, медики разворачивают на улицах мобильные госпитали, а власти попросили всех соблюдать карантин. О том, как американцы придерживаются изоляции, рассказал журналист Леонид Пашковский в спецвыпуске Нового канала «Коронавирус. Нью-Йорк».

1.В магазинах есть все. Кроме туалетной бумаги, масок и перчаток. Ажиотаж вокруг туалетной бумаги разгорелся не только в Украине. Единственная пустая полка в магазинах Нью-Йорка — именно с этим товаром. А еще там запретили брать более одной упаковки бумаги на одного покупателя — на всех ее банально не хватает. Также в дефиците маски и перчатки.

2.Рестораны раздают продукты. Заведения, которые закрылись на карантин, бесплатно отдают работникам и прохожим продукты со своих складов.

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— Пару дней назад я шел по улице, и там стояло два ящика элитного, дорого молока, одна упаковка которого стоит около семи баксов (около 200 грн, — прим. ред.). Любой мог подойти и взять себе это молоко домой, — рассказал Леонид. — А еще у меня есть подруга, которая работает в ресторане. Его временно закрыли, но там осталось очень много продуктов. Владельцы позвали всех работников ресторана и сказали: «Ребята, разбирайте!» Мы поехали и затарили две огромные сумки.

3.Общественный транспорт сделали бесплатным. Проезд в автобусах Нью-Йорка сделали бесплатным, чтобы обезопасить водителей. Так как там за проезд платят водителю при входе в транспорт, он запросто может заразиться от кого-то коронавирусом. Теперь же переднюю дверь закрыли и натянули ограждение, чтобы не подпускать людей близко к водителю. Метро же курсирует гораздо реже, поезда практически пустые, а работники регулярно обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами.

4.Государство финансово помогает тем, кто остался без работы. Из-за финансового кризиса многие компании уволили часть своих сотрудников. Но тотальная нищета таким людям не грозит: во-первых, при увольнении им дают чек на 1200 долларов (хоть это и небольшая сумма для Нью-Йорка, но первое время она поможет держаться на плаву), во-вторых, американцы могут получить пособие по безработице.

5.Работа перешла в онлайн-режим. Те офисные сотрудники, которым посчастливилось не попасть под сокращение, перешли на удаленный режим работы, а все остальные пытаются приспособиться к новым условиям. Фитнес-тренеры организовывают тренировки в режиме онлайн, музыканты проводят онлайн-уроки.

— Я уже преподавала в режиме онлайн ранее, поэтому для меня ничего не изменилось, — говорит оперная певица Мелисса. — По сути, я просто говорю: «Вот это неправильно». А все остальное мои ученики делают сами (улыбается).

Напоминаем, самоизоляция помогает существенно уменьшить количество зараженных. Поэтому не болейте и оставайтесь дома!