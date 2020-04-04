Сегодня в 14:30 в спецвыпуске «Коронавирус. Нью-Йорк» эксклюзивно на Новом канале журналист Леонид Пашковский покажет, как американцы справляются с пандемией

После Китая и Италии эпицентром пандемии коронавируса стал американский штат Нью-Йорк. Каждый день количество заболевших растет в геометрической прогрессии, за сутки умирают сотни людей. Что предприняли власти США, чтобы спасти людей от недуга, рассказал Новому каналу журналист Леонид Пашковский, который на данный момент находится в городе Нью-Йорк.

1.Соблюдают безопасную дистанцию. Из-за карантина центр Нью-Йорка опустел — там можно встретить лишь одиноких пешеходов и фотографов, которым выпал редкий шанс запечатлеть этот город пустым. Но если кто-то и выходит на улицу, то держится на расстоянии от других людей.

— Без надобности стараюсь из дому не выходить. Но когда приходится — соблюдаю безопасную дистанцию. Даже когда беру интервью, нахожусь на расстоянии, — рассказал Леонид. — Без необходимости никто не контактирует с незнакомцами.

2.Ходят в масках и перчатках. Американцы заботятся о собственном здоровье, надевая маски и одноразовые перчатки во время выходов на улицу. Маски нужны для того, чтобы случайно не вдохнуть частицы с вирусом, а перчатки — чтобы не прикасаться руками к загрязненным поверхностям.

3.В магазинах регулируют проходимость. Продуктовые — единственные магазины, которые остались открыты на период карантина. Возле них можно увидеть огромные очереди, но дело не в том, что все массово рванулись на закупы. Просто теперь покупателей пускают внутрь по очереди, чтобы не допустить большого скопления людей и минимизировать риск заражения коронавирусом. А во время ожидания запрещено стоять ближе, чем на два метра друг к другу.

4.В Центральном парке установили мобильный госпиталь. В центре Нью-Йорка поставили палатки, которые предназначены для лечения больных коронавирусом. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких для пациентов с осложнениями.

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5.Метро ездит гораздо реже. Хотя власти США и не запретили работу общественного транспорта, метро стало ездить гораздо реже. Для жителей Нью-Йорка это дополнительная мотивация сидеть дома, так как добираться наземным транспортом в другую точку города можно полдня.

Однако соблюдают карантин далеко не все жители Нью-Йорка. Пустует центр, но не Бруклин. Многие проводят целые дни на улице, рискуя здоровьям как своим, так и окружающих. Именно из-за этого коронавирус так стремительно распространяется по городу, превратив его в эпицентр пандемии.

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— Американцам стоило бы себя немного ограничить на период карантина. С темпами распространения вируса в городе всем стоило бы сидеть дома, — рассказал журналист Новому каналу. — Ситуация каждый день становится хуже и хуже, а власть не принимает жестких мер, чтобы проконтролировать соблюдение карантина. Все ограничивается рекомендациями. Но, мне кажется, стоило бы проявить силу и волю в этом вопросе, так как многие не понимают серьезность происходящего.

Чтобы не допустить такой же ситуации в Украине, оставайтесь дома и берегите себя! А больше информации о том, как Нью-Йорк переживает карантин, узнайте в спецвыпуске «Коронавирус. Нью-Йорк» в субботу, 4 апреля, в 14:30 на Новом канале.