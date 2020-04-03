Новый канал снимает проморолики… в Zoom

В рамках движения StarLightMedia #ЗалишайсяВдома Новый канал выпустил серию роликов, снятых при помощи Zoom

С началом карантина, введенного в середине марта из-за пандемии коронавируса, популярность программы для видеоконференций Zoom возросла в разы. Теперь в ней буквально «живут» все: там проходят не только деловые встречи, школьные уроки и онлайн-занятия по йоге, но и съемки промороликов Нового канала!

— Идея Zoom-роликов родилась на первом креативном собрании отдела промо, которое проходило угадайте, где? — улыбается руководитель промоотдела Нового канала Юрий Бондарь. — Видеоконференции оказались таким огромным полем для креатива, что мы не можем остановиться и постоянно придумываем новые идеи для видео!

Теперь ведущие «Хто зверху?» Леся Никитюк и Сергей Притула могут продолжить спорить и доказывать друг другу, кто же круче — ді-вча-та или му-жи-ки — сидя по домам.

— Все-таки проще работать из дому. Здесь я могу просто отключить звук! — шутит ведущий Александр Педан в одном из видеоанонсов в то время, как Притула и Никитюк пытаются перекричать друг друга командными речевками.

Предпродакшн, продакшн и постпродакшн роликов тоже проходят в Zoom. Работа налажена настолько, что создается впечатление, будто со съемочной площадки никто не уходил.

— Это оказалось проще, чем мы представляли: наши ведущие — мегапрофи, и сразу уловили формат, — рассказала режиссер Лера Коваленко. — А команда, которая работает над проектом, давно слажена и соскучилась по съемкам.

В ближайшее время вы увидите серию роликов не только от ведущих «Хто зверху?», но и от других звезд канала.

– Мы не останавливаемся на «Хто зверху?» В работе уже съемки роликов для анонсирования повтора сериала «Первые ласточки», премьерных выпусков «Аферистов в сетях» и «Ревизора»! – добавляет Ольга Балабан, директор по маркетингу Нового канала. – С ведущей Аллой Костромичевой и экспертами «Топ-модели по-украински» на днях снимаем смешной ролик с рекомендациями, что делать, оставаясь дома. Нам нравится результат съемок рекламных роликов в Zооm: смотрится современно, свежо. Но команда промо уже ищет новые фишки для съемок промопроектов. Сейчас миллион возможностей и технологий для вдохновения и творчества! Главное – не останавливаться и фантазировать!

Смотрите самое крутое промо и любимые проекты в эфире Нового канала!