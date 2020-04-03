Новый каналНовостиНе агрись, будь на изи! Новый канал запустил словарь подросткового сленга

Не агрись, будь на изи! Новый канал запустил словарь подросткового сленга

Дима Притула, Лера Педан, Маша Полякова, группы Open Kids и DSIDE Band поддержали инициативу и поделились своими любимыми словечками. Эксклюзив!

Самоизоляция и карантин закрыли дома несколько поколений. Ограниченное пространство и нехватка физической активности могут приводить к конфликтам на пустом месте. Новый канал – за взаимопонимание между родителями и детьми. Поэтому взял на себя миссию помочь взрослым понять подростков и наладить с ними общение.

В лексиконе детей много слов, о значении которых их родители не подозревают: рофлить, нуб, на изи, байтить, чилаут, орать, олды… Нет, подростки не проклинают окружающих, а передают свои эмоции.

Дети селебритиз и популярные подростковые группы присоединились к инициативе Нового канала и помогли разобраться, какой сленг сейчас самый популярный, и что он означает.

Сын Сергея Притулы Дмитрий использует слово «нуб», что значит «новичок». И вот пример его использования от Димы: «Мой папа не знает молодежных слов. Он в этом нуб».

Дочь Саши Педана Лера любит фразу «На изи».

– Когда папа спрашивает: «Лера, что там в школе?», я отвечаю: «Пап, расслабься, не парься, все нормально». Это и значит – на изи.

Дочь певицы Оли Поляковой Маша часто говорит «рофл».

– Это слово возникло из аббревиатуры ROFL (rolling on the floor laughing), что означает «кататься по полу от смеха». Например, когда тебе рассказали шутку, а ты говоришь – это настоящий рофл. Иногда оно используется, если ты кого-то разыгрываешь.

Участницы герлз-бэнда Open Kids и группы DSIDE Band тоже поделились своими любимыми словечками. Вскоре они появятся на страничке в Instagram Нового канала. Раскроем пока два – «олды» и «инфасотка».

– Олдами называют людей постарше или тех, кто знает больше остальных, – делится Юлия Гамалий из Open Kids. – Например, есть старая песня, и люди говорят: «Только настоящие олды ее помнят».

– Инфасотка – это достоверная информация, когда вы уверены в чем-то на 100%, – дополнил Сергей Мисерва из DSIDE Band. – Например: «Они не ходили вчера в кинотеатр. Инфасотка. Потому что сейчас все на карантине».

Video: Не агрись, будь на изи! Новый канал запустил словарь подросткового сленга

Дима Притула, Лера Педан, Маша Полякова, группы Open Kids и DSIDE Band дополнили словарь подростков от Нового канала своими любимыми словечками. Эксклюзив!

Давайте проверим, знаете ли вы значение еще нескольких сленговых слов. Что такое «рили», «катка», «агриться», «муд», «шиперить»? Сомневаетесь в значении – тогда чЕкайте Новый канал в Instagram, там жиза.

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