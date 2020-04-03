Дима Притула, Лера Педан, Маша Полякова, группы Open Kids и DSIDE Band поддержали инициативу и поделились своими любимыми словечками. Эксклюзив!

Самоизоляция и карантин закрыли дома несколько поколений. Ограниченное пространство и нехватка физической активности могут приводить к конфликтам на пустом месте. Новый канал – за взаимопонимание между родителями и детьми. Поэтому взял на себя миссию помочь взрослым понять подростков и наладить с ними общение.

В лексиконе детей много слов, о значении которых их родители не подозревают: рофлить, нуб, на изи, байтить, чилаут, орать, олды… Нет, подростки не проклинают окружающих, а передают свои эмоции.

Дети селебритиз и популярные подростковые группы присоединились к инициативе Нового канала и помогли разобраться, какой сленг сейчас самый популярный, и что он означает.

Сын Сергея Притулы Дмитрий использует слово «нуб», что значит «новичок». И вот пример его использования от Димы: «Мой папа не знает молодежных слов. Он в этом нуб».

Дочь Саши Педана Лера любит фразу «На изи».

– Когда папа спрашивает: «Лера, что там в школе?», я отвечаю: «Пап, расслабься, не парься, все нормально». Это и значит – на изи.

Дочь певицы Оли Поляковой Маша часто говорит «рофл».

– Это слово возникло из аббревиатуры ROFL (rolling on the floor laughing), что означает «кататься по полу от смеха». Например, когда тебе рассказали шутку, а ты говоришь – это настоящий рофл. Иногда оно используется, если ты кого-то разыгрываешь.

Участницы герлз-бэнда Open Kids и группы DSIDE Band тоже поделились своими любимыми словечками. Вскоре они появятся на страничке в Instagram Нового канала. Раскроем пока два – «олды» и «инфасотка».

– Олдами называют людей постарше или тех, кто знает больше остальных, – делится Юлия Гамалий из Open Kids. – Например, есть старая песня, и люди говорят: «Только настоящие олды ее помнят».

– Инфасотка – это достоверная информация, когда вы уверены в чем-то на 100%, – дополнил Сергей Мисерва из DSIDE Band. – Например: «Они не ходили вчера в кинотеатр. Инфасотка. Потому что сейчас все на карантине».

Video: Не агрись, будь на изи! Новый канал запустил словарь подросткового сленга Дима Притула, Лера Педан, Маша Полякова, группы Open Kids и DSIDE Band дополнили словарь подростков от Нового канала своими любимыми словечками. Эксклюзив!

Давайте проверим, знаете ли вы значение еще нескольких сленговых слов. Что такое «рили», «катка», «агриться», «муд», «шиперить»? Сомневаетесь в значении – тогда чЕкайте Новый канал в Instagram, там жиза.