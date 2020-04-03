Эксклюзивно на Новом вы узнаете, что происходит в эпицентре коронавируса в США из первых уст в спецвыпуске «Коронавирус. Нью-Йорк»

В конце марта эпицентром распространения коронавируса стали Соединенные Штаты Америки. В одном только штате Нью-Йорк число заболевших превысило количество зараженных в Китае, где и началась пандемия. О том, что реально происходит в многолюдном Нью-Йорке, который закрыли на карантин, расскажет белорусский журналист Леонид Пашковский в эфире Нового канала.

— Я давно планировал на некоторое время засесть в Нью-Йорке, но когда наконец-то прилетел, жизнь в городе приостановилась из-за карантина, — говорит Леонид. — Вернуться в родную Беларусь пока не могу, надо ждать конца изоляции. Дональд Трамп обещает, что до 12 апреля все закончится, но учитывая, какими темпами в городе разрастается эпидемия, очень сомневаюсь.

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Врачи предсказывают, что 80% населения штата Нью-Йорк заболеет, а больницы уже работают на пределах вместимости. Самое жуткое зрелище на пустых улицах — мобильные морги, оборудованные в больших грузовиках. Чтобы уберечься, люди массово бросают свои квартиры и уезжают в другие штаты к родственникам. Но напугал коронавирус не всех.

— Местные СМИ вовсю пишут о том, что происходящее сейчас во многом превосходит по своим последствиям 11 сентября. При этом людей на улицах очень много. Это Манхэттен пустой, так как туда все на работу ездили, а в Бруклине огромное количество людей на улицах. Солнце пригрело — люди повалили на природу, кушают, отдыхают, гуляют с детьми. Судя по всему, народ не до конца понимает, что сейчас происходит в мире, — рассказал Леонид Новому каналу.

Как выглядит Нью-Йорк без людей, какие товары разбирают в магазинах в первую очередь, и как работают американцы в условиях карантина — смотрите в спецвыпуске «Коронавирус. Нью-Йорк» в субботу, 4 апреля, в 14:30 на Новом канале.