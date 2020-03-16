Новый канал ищет треки для своего веб-сериала! Участвуй в конкурсе

Твои песни могут прозвучать в новой молодежной комедии

Новый канал готовится запустить свой первый веб-сериал! Поэтому мы ищем модную музыку, которая войдет в его саундтрек! Выходить сериал будет на YouTube и на сайте Нового канала. Название пока не разглашается.

Всегда мечтали, чтобы ваши треки прозвучали в крутом проекте? Тогда скорее заполняйте анкету на участие в конкурсе «Garage Мьюзик» и присылайте нам свои композиции! Треки, за которые проголосуют подписчики сериального аккаунта Нового канала и посетители сайта, прозвучат в первом веб-сериала Нового канала!

Новый канал ищет новый саундтрек к «Первым ласточкам»: Условия конкурса

Что такое «Garage Мьюзик»?

Это музыкальный конкурс, треки победителей которого прозвучат в первом веб-сериале Нового канала. Конкурс будет проходить в несколько этапов в соцсетях и на сайте Нового канала. Еженедельно путем голосования в сториз @novy_se.reals зрители будут выбирать победителя недели, а в конце месяца на сайте Нового канала (novy.tv) среди четырех победителей недели – голосовать за окончательного победителя.

Свои треки можно присылать с 16 марта до 17 апреля 2020 года. Непосредственно победителя «Garage Мьюзик» определят 30 апреля!

Какую музыку мы ищем?

Мы ищем песни со словами и музыку без слов. Музыку, которая поможет раскрыть внутренний мир героев и окунет в атмосферу молодежной комедии. Хочется найти качового треки, которые хотелось бы услышать на молодежной вечеринке, и лирические композиции, которые передадут внутренние переживания героев.

Все условия подачи заявок – в правилах конкурса «Garage Мьюзик».

Стань музыкальной частью первого веб-сериала Нового канала! Присылай свои треки прямо сейчас!