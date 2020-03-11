6 марта медиагруппа StarLightMedia получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine. Вещание телеканала начнется на открытом спутнике с 16 марта, в сроки, согласованные с офисом президента Украины.

– ICTV Ukraine получил лицензию, и уже 16 марта появится в эфире в свободном доступе для всех, кто следит за новостями и хотел бы получать качественную информацию о нашей стране. Мы считаем запуск такого канала прекрасным примером партнерства неравнодушных людей, бизнеса и власти. Ведь началось все с обращения президента к нам, представителям медиаиндустрии. В то же время мы давно обсуждали, что наши граждане за рубежом должны иметь возможность видеть, что происходит в Украине и слышать родной язык, где бы они ни были. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество с властью приведет к тому, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, украинцы не только в России, но и во всем мире, – отмечает Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных продуктов, а также включать развлекательные продукты Нового канала и СТБ.

Cетка нового международного канала не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а включит те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.