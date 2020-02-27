Високосный год: классный или опасный?

Кто там жаловался, что ему не хватает дней в году? 2020-й внял просьбам народа и добавил к своим 365-ти еще один – 29 февраля. Високосный год многие недолюбливают – мол, жениться нельзя, работу менять тоже…К счастью, среди ведущих Нового канала суеверных людей немного. Звезды уверены: главное в жизни – положительный настрой. А некоторым високосный год вообще принес удачу.

Олег Кензов, ведущий «Кохання на виживання»

– В Библии написано: «По вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Я действительно считаю, что все, о чем мы думаем, с нами и происходит. Стараюсь верить только в хорошие приметы. А вся эта ерунда с високосным годом – вне зоны моего внимания. Хотя я слышал, что такой год – страшный. К примеру, именно в високосный год начался Голодомор. 2020-й лично у меня тоже стартовал с неприятностей – небольшого ДТП и операции. Но я думаю, что год здесь абсолютно не при чем. Просто нужно соблюдать правила дорожного движения и следить за своим здоровьем. Не ждать до последнего, а идти к врачу.

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Юлия Панкова, ведущая «Ревизора»

– Я пытаюсь в разные приметы не верить. А вот старшее поколение моей семьи придерживается разных предрассудков и поверий. Признаюсь, это немного влияет и на меня. Например, я очень хотела сыграть свадьбу в 2019-м, ведь знала, что 2020 год – високосный.

Понимаю, что отношения между людьми зависят от них самих. Поэтому постоянно себе говорю, что суеверия – это перекладывание на них своей ответственности. Когда кошка перебегает дорогу, я всегда повторяю: сегодня у меня прекрасный день, который зависит только от меня.

Елена-Кристина Лебедь, ведущая «Аферисты в сетях»

– Честно, единственная примета, в которую я верю – это не смотреться вместе в одно зеркало, а то поссоритесь. Так мне говорила бабушка. Високосный год считаю таким же, как и все остальные – то есть, не особенным, а просто еще одним годом, чтобы достичь запланированного. Что я обязательно сделаю 29-го февраля, так это поздравлю с днем рождения друга, которого угораздило праздновать именины раз в четыре года. Он всегда говорит: «Народ, зато когда вам будет 80, мне стукнет всего 20 – просто я буду седовласый беззубый юнец» (смеется).

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Анна Олицкая, тревел-ведущая Нового канала

– Я совершенно не суеверный человек, но многим интересуюсь и знаю, что високосный год связан с негативными приметами. Мол, нельзя выходить замуж, беременеть, менять работу. Лично я не следую всем народным поверьям, полагаюсь на себя и свое позитивное мышление. Все зависит от нас самих. Говорят, что люди, рожденные в високосный год – несчастны и неудачливы. У меня есть много друзей и знакомых, которые родились в такой год и даже 29 февраля. Они очень талантливые, энергичные и успешные.