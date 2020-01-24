28 января 2020 года на телевизионном рынке Украины состоится знаковое событие: крупнейшие украинские медиахолдинги – StarLightMedia, 1 + 1 Media, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group – закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. Это означает, что наиболее рейтинговые украинские телеканалы, в том числе и телеканалы группы StarLightMedia – ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и Оце перестанут вещать в открытом доступе.

Почему кодируют украинские телеканалы

на спутнике?

Кроме того, что украинские телеканалы производят контент самостоятельно, они за свой счет покупают за рубежом фильмы и сериалы, права на спортивные трансляции, форматы шоу, детские передачи и другую телевизионную продукцию. Покупая права на них, каналы должны гарантировать правообладателям соблюдение взятых на себя обязательств по их трансляции, в том числе – обязательства транслировать этот контент исключительно на указанных в соглашениях территориях вещания и способом, указанных в договорах.

К сожалению, трансляция телевизионного сигнала в открытом формате является возможностью для его несанкционированного приема и рестрансляции пиратами. Получая телевизионный сигнал, они незаконно предлагают его абонентам за деньги, таким образом наживаясь на зрителях и подвергая их перспективе остаться без телевидения в любой момент. В результате каналы не получают достаточное количество средств для создания или закупки нового качественного контента, а также рискуют попасть под штрафные санкции от правообладателей, чей контент из-за трансляции в открытом спутнике не может быть защищен на 100% от пиратства. К тому же, за границей закодирован спутниковый сигнал – это решение, к которому страны пришли уже много лет назад, что позволило качественно бороться с пиратами и ощутимо повлияло на развитие рынка платного телевидения.

Телесигнал закодирован:

что делать?

Если вы не являетесь абонентом спутникового телевидения, кодирование не повлияет на вас. Вы можете беспрепятственно смотреть любимые каналы через выбранный вами ранее тип вещания.

Если вы – абонент спутникового телевидения и хотите в дальнейшем пользоваться его преимуществами, то вам необходимо сделать несколько простых шагов для того, чтобы не остаться без доступа к телепрограммам, которые транслируют ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2 и остальные популярные украинские телеканалы.

Вот эти шаги:

Шаг 1: приобрести тюнер спутникового телевидения, который поддерживает кодировку «VERIMATRIX». Рекомендованная розничная стоимость тюнера – 1099 грн.

Узнать нужный тюнер вы сможете по маркировке «УТБ», а приобрести – в розничных сетях электроники и бытовой техники, в интернет-магазинах, у мастеров по подключению спутникового оборудования, а также у операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV. Такой тюнер – единственный сертифицированный и поддерживающий кодировку Verimatrix. Обращайте на это внимание при его покупке. Сейчас его рекомендованная розничная стоимость составляет 1099 грн.

Шаг 2: установить и настроить тюнер.

Но это еще не все: смотреть телевидение бесплатно после кодирования не получится – вам нужно приобрести тюнер и подключиться к одному из двух официальных операторов спутникового телевидения – Viasat или XtraTV, выбрать тариф и ежемесячно его оплачивать. Информацию о тарифах и предложения официальных операторов можно найти по ссылкам viasat.ua, xtratv.com.ua. Мы советуем вам позаботиться о замене тюнеров как можно скорее, чтобы избежать ажиотажа и очередей.

В случае если вам не удается сделать это самостоятельно, вы можете в телефонном режиме получить поддержку оператора колл-центра провайдера спутникового телевидения, услугами которого вы пользуетесь. По желанию, вы также можете вызвать мастера на дом для настройки оборудования – для этого вам нужно позвонить в колл-центр оператора и подать заявку на эту услугу.

Шаг 3: наслаждаться просмотром популярных телепередач на ваших любимых каналах, пользуясь всеми преимуществами спутникового телевидения – до 1000 различных каналов, HD-версии с более качественной картинкой, круглосуточная служба поддержки, надежность, широкий выбор лучших каналов, дополнительные возможности (catch up – просмотр телепередачи после ее выхода).

Альтернативы спутниковому телевидению:

ОТТ-сервисы

Все, что нужно, – хороший интернет и телевизор, который поддерживает SmartTV или, как вариант, ноутбук или смартфон. Сегодня в сети немало онлайн-сервисов, которые предоставляют доступ к просмотру разнообразного контента, в том числе и телеканалов. Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV – это те продукты, которые работают в Украине.

IPTV от интернет-провайдера

Можно приобрести доступ к телевидению от своего провайдера интернета. Обычно они предлагают пакеты “интернет и телевидение”, что значительно выгоднее, чем покупать их по отдельности.

Стоимость составляет от 59 грн в месяц. В пакет обычно входят не только телеканалы, но и ряд фильмов в высоком качестве или другой контент.

Перейти на кабельное телевидение

Узнайте, какой кабельный оператор покрывает ваш район и свяжитесь с ним для подключения. В среднем это будет стоить от 49 грн в месяц. Некоторые берут доплату и за подключение.

Перейти на цифровое эфирное телевидение Т2

На Т2 закодированные каналы останутся в открытом доступе. Все, что необходимо, – эфирная антенна и цифровой приемник DVB-Т2 (тюнер). Учтите, что в моделях телевизоров последних пяти лет приемник DVB-T2 обычно уже встроен. Проверить это можно в настройках.

Но прежде чем выбрать этот вариант, для начала убедитесь, есть ли покрытие “цифрой” в вашем регионе. Недостаток – небольшое предложение по каналам.

Остаться на “бесплатном спутнике”

Можно не делать ничего. Есть и такой вариант. Тогда в открытом доступе останутся региональные, нишевые и еще ряд телеканалов. Их около 40.

Q & A

Зачем мне покупать тюнер, если у меня уже установлена ​​и работает спутниковая тарелка?

Спутниковая тарелка может принимать телевизионный сигнал, а старый тюнер – нет. Для этого он должен содержать программное обеспечение для декодирования сигнала. Чтобы не остаться без доступа к ТВ, нужно приобрести новый тюнер с поддержкой системы кодирования «VERIMATRIX». «Прошить» ваш старый тюнер новым программным обеспечением невозможно.

Сколько стоит новый тюнер?

Сейчас рекомендованная розничная цена тюнера составляет 1099 грн.

Его обязательно покупать или можно взять в аренду?

Вы можете взять тюнер в аренду у оператора спутникового телевидения. В Украине их всего два: Viasat и XtraTV. Если вы являетесь абонентом спутникового ТВ, но не пользуетесь услугами одного из этих двух провайдеров, это означает, что вам предоставляет услугу провайдер-пират, и после кодирования вы не сможете смотреть каналы отечественных медиагрупп.

Какие есть альтернативные способы смотреть ТВ?

Кабельное ОТТ или IPTV телевидение, цифровое вещание (Т2). Вы можете выбрать любой удобный для вас способ.

– кабельное телевидение OTT / IPTV – количество каналов зависит от провайдера и пакета (может быть до 500 каналов), есть каналы в HD-качестве; покрытие и подключение зависит от наличия провайдеров в вашем регионе;

– цифровое эфирное телевидение (Т2) – это только 32 канала, 1 канал в HD-качестве; нужно проверить, есть ли покрытие в вашем регионе.

Что делать, если спутник – это единственный способ для меня смотреть телевидение, а тюнер мне покупать дорого?

В таком случае вы можете смотреть социальные информационные телеканалы, которые продолжат вещать в открытом доступе.

Где можно приобрести тюнер?

В розничных сетях электроники, через официальных операторов спутникового телевидения Viasat или XtraTV, или у мастеров по подключению.

Как понять, какой именно тюнер нужно покупать?

Необходимые тюнеры оснащены маркировкой «УТБ».

Будет ли работать тюнер до кодирования?

Да, тюнер можно и рекомендовано установить до 28 января 2020 года. До дня кодирования он также будет работать и принимать спутниковый сигнал.

Когда сигнал закодируется – все перейдут на российские каналы, а это – прямой путь к зомбированию украинцев.

Обращаем внимание, что кодируются коммерческие каналы, функция которых, прежде всего, развлекать зрителя. Конечно, любые изменения в первое время создают определенный дискомфорт, так и с кодированием. Но это фундаментально не решает проблему с просмотром российских каналов. Здесь нужно действовать другими инструментами. В частности, призвать смотреть патриотическое, национальное телевидение и делать его модным, современным и удовлетворяющим внутренние потребности украинцев внутренними ресурсами. Для этого нужны инвестиции на производство такого контента – их частично сможет обеспечить именно кодирование спутникового сигнала. Также аналогичная ситуация и по Крыму: тезис, что кодирование избавит крымчан от возможности смотреть украинские каналы, является манипулятивной. Стоит понять, что незакодированными остаются общественное телевидение и информационное вещание, обязательная функция которых – информировать население, а это – десяток информационных каналов.

Напомним, что кодирование сигнала украинских коммерческих телеканалов произойдет 28 января. Не медлите с подключением к новому типу тюнеров.

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