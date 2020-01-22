Еще одна ведущая Нового – Анна Олицкая – поделилась впечатлениями от путешествия на Остров свободы

Почти в одно время на Кубе побывали сразу две ведущие Нового канала – Елена-Кристина Лебедь («Аферисты в сетях») и Анна Олицкая («Заробітчани»). Последняя отправилась на остров вместе со своим восьмилетним сыном Тимофеем.

– Я мечтала побывать на Кубе, но только в рамках рабочей командировки, – с улыбкой рассказывает Олицкая. – Но когда турагент предложил нам ее для отпуска, подумала: почему бы нет. Туда как раз открыли прямые перелеты, и была возможность взять отель по системе «Все включено». Для отдыха с ребенком это очень важно.

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Однако попав на Кубу, ведущая Нового канала пожалела о своем решении. Ее смутили отсутствие сервиса, дефицит в магазинах и антисанитария.

– Первый вечер мы плакали, – вспоминает Анна. – Система «Все включено» на Кубе отличается от той, которая есть, например, в Турции. И неважно, выбрал ты отель с четырьмя звездами или с пятью, да хоть с шестью, везде царит антисанитария! Кубинцы привыкли готовить руками, без перчаток. Они ели руками и параллельно подавали блины на тарелку. Но «добили» меня тараканы, которые ползали на столах рядом с пищей. В этот момент я поняла: последующие дни мы, пожалуй, будем голодать.

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Когда негативные эмоции немного поутихли, Анна Олицкая смогла разглядеть также преимущества Кубы.

– В первые два дня я непрерывно повторяла, что в последний раз на Кубе, – делится впечатлениями ведущая Нового канала. – Но сейчас могу сказать – однозначно нет. Во-первых, на Кубе просто невероятно красивый океан, хотя бы ради него надо вернуться. Во-вторых, нас «подкупили» местные – все они очень открытые, приветливые и счастливые (это очень чувствовалось). А, в-третьих, мы еще столько мест на острове не увидели, что обязательно нужно наверстать.

Но в самом большом восторге от Острова свободы, говорит телеведущая, остался ее сын:

– Тиме так понравилось, что на Кубе все старое! И однажды он заявил, что хотел бы остаться (смеется).