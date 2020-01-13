Новый каналНовостиКрасная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы

Красная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы

Перья, стразы, вырезы, декольте, стальные заклепки… Голливудские звезды расстарались с нарядами на красной дорожке 25 церемонии премии Critics’ Choice Awards. Мы собрали самые запоминающиеся наряды актрис и актеров. В этом году они выглядели как никогда шикарно. Смотрите фотоподборку и вдохновляйтесь!

Красная дорожка премии Выбор критиков 2020

Дженнифер Энистон

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Кейт Бекинсейл

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Николь Кидман

Рэйчел Броснахэн 

Кейт Босворт

Эллисон Уильямс

Диана Крюгер

Джессика Бэль

Кирнан Шипка


Эмма Робертс

Кейли Куоко

Анджелина Джоли

Галь Гадот

Марго Робби

Эмилия Кларк

Риз Уизерспун

Джессика Честейн

Сирша Ронан

Джуди Грир

Поппи Делевинь

Эмми Россум

Рики Мартин

 Шарлиз Терон

Тимоти Шаламе

 Эмили Блант и Джон Красински

 

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 Мэнди Мур

Клэр Фой

 Леди Гага

 Элизабет Олсен

 Реджина Кинг

 Кристен Белл

Рами Малек

 Индия Мур

 Сандра О

 Джулия Робертс

Билли Портер

 Эндрю Скотт

 Дженнифер Лопес

 Рене Зеллвегер

Оливия Уайлд

Кто из актеров получил премию Выбор критиков 2020 года уже известно. Поздравляем Хоакина Феникса, Бреда Питта и всех победителей с этой авторитетной наградой. А тем временем уже известны номинанты на Оскар 2020! Ждем-ждем!

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