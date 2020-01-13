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Красная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы 13 января
Красная дорожка премии Выбор критиков! Самые шикарные звездные образы
Перья, стразы, вырезы, декольте, стальные заклепки… Голливудские звезды расстарались с нарядами на красной дорожке
25 церемонии премии Critics’ Choice Awards. Мы собрали самые запоминающиеся наряды актрис и актеров. В этом году они выглядели как никогда шикарно. Смотрите фотоподборку и вдохновляйтесь!
Красная дорожка премии Выбор критиков 2020
Дженнифер Энистон
Кейт Бекинсейл
Николь Кидман
Рэйчел Броснахэн
Кейт Босворт
Эллисон Уильямс
Диана Крюгер
Джессика Бэль
Кирнан Шипка
Эмма Робертс
Кейли Куоко
Анджелина Джоли
Галь Гадот
Марго Робби
Эмилия Кларк
Риз Уизерспун
Джессика Честейн
Сирша Ронан
Джуди Грир
Поппи Делевинь
Эмми Россум
Рики Мартин
Шарлиз Терон
Тимоти Шаламе
Эмили Блант и Джон Красински
Мэнди Мур
Клэр Фой
Леди Гага
Элизабет Олсен
Реджина Кинг
Кристен Белл
Рами Малек
Индия Мур
Сандра О
Джулия Робертс
Билли Портер
Эндрю Скотт
Дженнифер Лопес
Рене Зеллвегер
Оливия Уайлд
Кто из актеров получил премию Выбор критиков 2020 года уже известно. Поздравляем Хоакина Феникса, Бреда Питта и всех победителей с этой авторитетной наградой. А тем временем уже известны номинанты на Оскар 2020! Ждем-ждем!