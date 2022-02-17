Сезон открытий на Новом канале! Анонс весенних премьер

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Шалена четвірка з Сеньківки — в Києві! Анонс 3 сезону «Будиночка на щастя» на Новому каналі
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«Книга джунглів»+ «Тарзан-Легенда»: Анонс фільмів на 20 лютого
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Сезон серіальних відкриттів на Новому каналі! Анонс весняних прем’єр
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Хто поїде на Євробачення 2022 від України в Турин
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Alina Pash — Тіні забутих предків: переможець Нацвідбору на Євробачення 2022 від України визначено (слова та переклад пісні)
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