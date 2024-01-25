Гарячі брускети з залишків нарізки: швидкий рецепт від Алекса Якутова

Кулинарный гуру Нового канала рассказал, как приготовить итальянский бутерброд, потратив минимум времени и усилий
Секрет вкусной и оригинальной закуски заключается в простоте, быстроте и небольшом количестве ингредиентов. Поэтому брускетты идеально подойдут как для посиделок с друзьями, так и для фуршета. Если праздник был вчера, а в холодильнике осталась сырная и мясная нарезка, сделайте горячие брускетты на завтрак! Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов подробно описал, как приготовить итальянский вариант бутерброда.
– Помню, как-то нужно было быстро накрыть стол и приготовить что-то феерическое. Тогда у меня осталась селедка под шубой. Я перемешал салат, выложил на хрустящие поджаренные ломтики финского хлеба и украсил тоненькими кусочками яблока и зеленью, – с улыбкой делится Алекс Якутов. – Так что не нужно придумывать ничего сложного. Просто берите и экспериментируйте, как вам нравится. А для вдохновения делюсь еще одним простым рецептом непревзойденных брускетт из остатков сырной и мясной нарезки.
Ингредиенты:
Приготовление блюда:
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