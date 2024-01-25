Гарячі брускети з залишків нарізки: швидкий рецепт від Алекса Якутова

Кулинарный гуру Нового канала рассказал, как приготовить итальянский бутерброд, потратив минимум времени и усилий

Секрет вкусной и оригинальной закуски заключается в простоте, быстроте и небольшом количестве ингредиентов. Поэтому брускетты идеально подойдут как для посиделок с друзьями, так и для фуршета. Если праздник был вчера, а в холодильнике осталась сырная и мясная нарезка, сделайте горячие брускетты на завтрак! Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов подробно описал, как приготовить итальянский вариант бутерброда.

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– Помню, как-то нужно было быстро накрыть стол и приготовить что-то феерическое. Тогда у меня осталась селедка под шубой. Я перемешал салат, выложил на хрустящие поджаренные ломтики финского хлеба и украсил тоненькими кусочками яблока и зеленью, – с улыбкой делится Алекс Якутов. – Так что не нужно придумывать ничего сложного. Просто берите и экспериментируйте, как вам нравится. А для вдохновения делюсь еще одним простым рецептом непревзойденных брускетт из остатков сырной и мясной нарезки.

Ингредиенты:

багет – 1 шт.

буженина – 200 г

сыр твердый – 200 г

яйца – 3 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 2 ст. л.

Приготовление блюда:

Разрежьте багет пополам вдоль. Если буженина и сыр не были нарезаны, то нарежьте их тонкими ломтиками. Отварите яйца в течение 7 минут в подсоленной кипящей воде. Затем достаньте, дайте остыть, почистите и разомните вилкой. Добавьте майонез и измельченный чеснок. Доведите до вкуса солью и перцем. Смажьте яичной смесью багет и выложите нарезанные буженину и сыр. Положите брускетты на противень, застеленный пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Сыр должен расплавиться и тянуться. Достаньте готовый багет и дайте остыть. Нарежьте его на кусочки и выложите на тарелку. Готово!

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