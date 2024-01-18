Як приготувати гранолу вдома? Простий рецепт від Алекса Якутова

Ведущий шоу Нового канала «На ножах» рассказал, как приготовить запеченную овсянку без сахара за пять шагов
Если неторопливые завтраки в будни – настоящая роскошь для вас, тогда устройте их в выходные! И в это воскресенье появится праздничная возможность, ведь 21 января мы отмечаем День гранолы – запеченной в духовке овсянки. Преимущества этого блюда в том, что оно насыщает наш организм надолго, хорошо сохраняется и является идеальным для здорового питания. Особенно если приготовить его самостоятельно. Рецептом домашней гранолы поделился Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.
– Я обожаю завтракать гранолой. Добавляю в нее много фруктов, орехов, чтобы полностью насладиться этим вкусным и питательным блюдом, – отмечает Алекс Якутов. – Если вы хотите сделать гранолу дома, тогда советую соблюдать главное правило: выбирайте правильную овсянку. Не покупайте быстрого приготовления, лучше возьмите именно органические овсяные хлопья.
Ингредиенты:
Приготовление блюда:
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