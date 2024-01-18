Як приготувати гранолу вдома? Простий рецепт від Алекса Якутова

Ведущий шоу Нового канала «На ножах» рассказал, как приготовить запеченную овсянку без сахара за пять шагов

Если неторопливые завтраки в будни – настоящая роскошь для вас, тогда устройте их в выходные! И в это воскресенье появится праздничная возможность, ведь 21 января мы отмечаем День гранолы – запеченной в духовке овсянки. Преимущества этого блюда в том, что оно насыщает наш организм надолго, хорошо сохраняется и является идеальным для здорового питания. Особенно если приготовить его самостоятельно. Рецептом домашней гранолы поделился Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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– Я обожаю завтракать гранолой. Добавляю в нее много фруктов, орехов, чтобы полностью насладиться этим вкусным и питательным блюдом, – отмечает Алекс Якутов. – Если вы хотите сделать гранолу дома, тогда советую соблюдать главное правило: выбирайте правильную овсянку. Не покупайте быстрого приготовления, лучше возьмите именно органические овсяные хлопья.

Ингредиенты:

овсяные органические хлопья – 200 г

два вида орехов (на выбор: фундук, миндаль, кешью, арахис и т.п.) – 50 г

клюква сушеная – 50 г

вишня сушеная – 50 г

лимон – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

стружка кокосовая – 100 г

мед жидкий – 2 ст. л.

Приготовление блюда:

Помойте лимон и апельсин. Снимите с цитрусов цедру и натрите на мелкой терке. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: овсяные хлопья, орехи, кокосовую стружку, сушеную клюкву и вишню. Добавьте тертую цедру и мед. Тщательно перемешайте. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите смесь равномерно по всему листу. Поставьте будущую гранолу в разогретую до 160 градусов духовку. Выпекайте в течение 25 минут. Важно: каждые 10 минут перемешивайте смесь, чтобы она оставалась рассыпчатой. Готовую и охлажденную гранолу переложите в банку. Когда захотите подавать блюдо, заправьте его кокосовым или любым другим молоком, перемешайте и наслаждайтесь!

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