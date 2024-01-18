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Как приготовить гранолу дома? Простой рецепт от Алекса Якутова

Як приготувати гранолу вдома? Простий рецепт від Алекса Якутова

Ведущий шоу Нового канала «На ножах» рассказал, как приготовить запеченную овсянку без сахара за пять шагов

Если неторопливые завтраки в будни – настоящая роскошь для вас, тогда устройте их в выходные! И в это воскресенье появится праздничная возможность, ведь 21 января мы отмечаем День гранолы – запеченной в духовке овсянки. Преимущества этого блюда в том, что оно насыщает наш организм надолго, хорошо сохраняется и является идеальным для здорового питания. Особенно если приготовить его самостоятельно. Рецептом домашней гранолы поделился Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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– Я обожаю завтракать гранолой. Добавляю в нее много фруктов, орехов, чтобы полностью насладиться этим вкусным и питательным блюдом, – отмечает Алекс Якутов. – Если вы хотите сделать гранолу дома, тогда советую соблюдать главное правило: выбирайте правильную овсянку. Не покупайте быстрого приготовления, лучше возьмите именно органические овсяные хлопья.

Як приготувати гранолу вдома? Простий рецепт від Алекса Якутова

Ингредиенты:

  • овсяные органические хлопья – 200 г
  • два вида орехов (на выбор: фундук, миндаль, кешью, арахис и т.п.) – 50 г
  • клюква сушеная – 50 г
  • вишня сушеная – 50 г
  • лимон – 1 шт.
  • апельсин – 1 шт.
  • стружка кокосовая – 100 г
  • мед жидкий – 2 ст. л.

Приготовление блюда:

  1. Помойте лимон и апельсин. Снимите с цитрусов цедру и натрите на мелкой терке.
  2. В глубокой миске смешайте сухие ингредиенты: овсяные хлопья, орехи, кокосовую стружку, сушеную клюкву и вишню. Добавьте тертую цедру и мед. Тщательно перемешайте.
  3. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите смесь равномерно по всему листу.
  4. Поставьте будущую гранолу в разогретую до 160 градусов духовку. Выпекайте в течение 25 минут. Важно: каждые 10 минут перемешивайте смесь, чтобы она оставалась рассыпчатой.
  5. Готовую и охлажденную гранолу переложите в банку. Когда захотите подавать блюдо, заправьте его кокосовым или любым другим молоком, перемешайте и наслаждайтесь!

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