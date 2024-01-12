Фарширований перець в темпурі: пікантний рецепт від Алекса Якутова

Кулинарный гуру Нового канала предлагает согреться в морозные дни необычным блюдом
Яркая острая пища пробуждает вкусовые рецепторы и дарит незабываемые впечатления. А еще эксперты уверяют, что жгучий перец и другие специи в умеренном количестве полезны для сердца, сосудов и помогают похудеть, сжигая калории и ускоряя метаболизм. Если вас не пугает пламя во рту, тогда давайте отмечать Международный день горячей и острой пищи! Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов решил заранее поделиться идеей, что же такого приготовить 16 января вечером. Он посоветовал удивить близких фаршированным перцем в темпуре. Записывайте!
Спасет от похмелья: любимый легкий суп Алекса Якутова
– Мне очень нравится фаршированный перец в темпуре (способ приготовления различных продуктов в кляре, – прим. ред.). Это блюдо точно подойдет для тех, кто обожает пикантное, – отмечает Алекс Якутов.
Ингредиенты:
Приготовление блюда:
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