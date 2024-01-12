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Фаршированный перец в темпуре: пикантный рецепт от Алекса Якутова

Фарширований перець в темпурі: пікантний рецепт від Алекса Якутова

Кулинарный гуру Нового канала предлагает согреться в морозные дни необычным блюдом

Яркая острая пища пробуждает вкусовые рецепторы и дарит незабываемые впечатления. А еще эксперты уверяют, что жгучий перец и другие специи в умеренном количестве полезны для сердца, сосудов и помогают похудеть, сжигая калории и ускоряя метаболизм. Если вас не пугает пламя во рту, тогда давайте отмечать Международный день горячей и острой пищи! Шеф, ведущий проекта Нового канала «На ножах» Алекс Якутов решил заранее поделиться идеей, что же такого приготовить 16 января вечером. Он посоветовал удивить близких фаршированным перцем в темпуре. Записывайте!

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– Мне очень нравится фаршированный перец в темпуре (способ приготовления различных продуктов в кляре, – прим. ред.). Это блюдо точно подойдет для тех, кто обожает пикантное, – отмечает Алекс Якутов.

Фарширований перець в темпурі: пікантний рецепт від Алекса Якутова

Ингредиенты:

  • перец красный Анахайм – 6 шт.
  • сыр фета – 300 г
  • мука темпура – 70 г
  • вода ледяная – 60 г
  • масло подсолнечное – 200 мл
  • фреш лимонный – 2 ст. л.

Приготовление блюда:

  1. Помойте перцы. Аккуратно срежьте шапочку и очистите овощи от семян.
  2. Разомните фету вилкой. Наполните каждый перец сыром.
  3. Смешайте муку с ледяной водой в глубокой тарелке. Обваляйте овощи в темпуре.
  4. Налейте в небольшую кастрюлю масло и разогрейте. Важно! Не нужно доводить до кипения, только до появления дымка.
  5. Обжарьте каждый перец в темпуре в течение 2-3 минут до золотистой корочки. После выложите на бумажное полотенце и промокните. Переложите на тарелку.
  6. Полейте готовое блюдо лимонным фрешем. Приятного аппетита!

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