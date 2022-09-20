Тефтелі зі свиТефтели из свинины с соусом из сезонных грибов от Алекса Якутованини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Пошаговый рецепт от эксперта реалити Нового канала «На ножах»
Тефтели есть практически в каждой кухне мира, встречаются упоминания о них и в литературе. Например, в книге «Малыш и Карлсон» можно прочитать о любви Карлсона к мясным шарикам. В англоязычных странах это блюдо называется митболы. Приготовление тефтелей довольно простое, и для них подходит любой вид мяса. Вкуснее всего они с разными соусами. Предлагаем вам приготовить тефтели под соусом из сезонных грибов по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.
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Для соуса вам понадобятся:
- Ассорти свежих грибов – 200 г
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Лук – 20 г (приблизительно ¼ головки)
- Сливки 35% жирности – 50 г
- Мясной бульон – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Масло для обжаривания
Для тефтелей вам понадобятся:
- Свинина – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 20 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Грибы моем, зачищаем. Лук мелко нарезаем. Нарезаем грибы и обжариваем 100 г на сковороде вместе с луком.
- Когда они хорошо поджарятся, солим, перчим их, добавляем сливочное масло и вливаем в сковороду бульон и сливки. Готовим, пока не испарится влага.
- Затем перебиваем грибы в блендере и перетираем через сито. Если нужно, доводим до вкуса солью и перцем. Получится насыщенный, с ярким вкусом соус.
- Перекручиваем мясо на мясорубке. Солим и перчим по вкусу, хорошо отбиваем и отправляем в холодильник на 20 мин.
- Формируем шарики и обжариваем со всех сторон на сковороде.
- Когда тефтельки будут практически готовы, берем 100 г оставшихся у нас грибов и обжариваем вместе с ними несколько минут.
- Теперь перекладываем их в гастроемкость, заливаем соусом и отправляем в разогретую до 185 градусов духовку на 10 минут.
- Подаем тефтели с зеленью.
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Приятного аппетита!
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