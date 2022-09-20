Тефтелі зі свиТефтели из свинины с соусом из сезонных грибов от Алекса Якутованини із соусом з сезонних грибів від Алекса Якутова

Пошаговый рецепт от эксперта реалити Нового канала «На ножах»

Тефтели есть практически в каждой кухне мира, встречаются упоминания о них и в литературе. Например, в книге «Малыш и Карлсон» можно прочитать о любви Карлсона к мясным шарикам. В англоязычных странах это блюдо называется митболы. Приготовление тефтелей довольно простое, и для них подходит любой вид мяса. Вкуснее всего они с разными соусами. Предлагаем вам приготовить тефтели под соусом из сезонных грибов по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

Cейчас смотрят

Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

Для соуса вам понадобятся:

Ассорти свежих грибов – 200 г

Сливочное масло – 1 ст. л.

Лук – 20 г (приблизительно ¼ головки)

Сливки 35% жирности – 50 г

Мясной бульон – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Масло для обжаривания

Для тефтелей вам понадобятся:

Свинина – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 20 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Грибы моем, зачищаем. Лук мелко нарезаем. Нарезаем грибы и обжариваем 100 г на сковороде вместе с луком. Когда они хорошо поджарятся, солим, перчим их, добавляем сливочное масло и вливаем в сковороду бульон и сливки. Готовим, пока не испарится влага. Затем перебиваем грибы в блендере и перетираем через сито. Если нужно, доводим до вкуса солью и перцем. Получится насыщенный, с ярким вкусом соус. Перекручиваем мясо на мясорубке. Солим и перчим по вкусу, хорошо отбиваем и отправляем в холодильник на 20 мин. Формируем шарики и обжариваем со всех сторон на сковороде. Когда тефтельки будут практически готовы, берем 100 г оставшихся у нас грибов и обжариваем вместе с ними несколько минут. Теперь перекладываем их в гастроемкость, заливаем соусом и отправляем в разогретую до 185 градусов духовку на 10 минут. Подаем тефтели с зеленью.

Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Приятного аппетита!

Какие блюда Шеф Алекс Якутов будет разрабатывать для ресторанов – смотрите в проекте «На ножах» этой осенью на Новом канале