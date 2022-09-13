Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Вкусное блюдо, которое подойдет вегетарианцам

Цветную капусту следует включить в свой осенний рацион. Ведь кроме того, что она полезна, еще очень легко готовится. Ее можно варить, запекать, обжаривать и даже делать из нее соусы. Предлагаем вам приготовить вкусный стейк из цветной капусты с овощным соусом по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

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Вам понадобятся:

Цветная капуста – 500 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 150 г

Сухари Panko или панировочные – 200 г

Масло растительное – 100 г

Картофель – 2 шт.

Сливочное масло – 2 ст. л.

Овощной бульон – 50 – 100 г

Чеснок – 4 зубчика

Зира, соль, перец, сахар – по вкусу

Сливки – 50 мл

Пармезан – 70 г (по желанию)

Приготовление:

Капусту моем, разрезаем на половинки и нарезаем стейки толщиной примерно 2,5 см. Солим, перчим с обеих сторон. Маленькие обрезки не выбрасываем, они нам пригодятся. Смешиваем яйца с небольшим количеством воды. Стейки обваливаем в муке со всех сторон, затем обмакиваем в яйцо, а затем обваливаем в сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом, хорошо поджариваем капусту с обеих сторон, переворачивая примерно три раза, но смотрите по ситуации. Стейк должен получиться немного «аль денте». Для улучшения вкуса можно потереть на поджаренный стейк пармезан и перевернуть его дожариваться сыром вниз. Так же нужно сделать с другой стороны. Тогда вы получите хрустящую сырную корочку. Но это не обязательно. Теперь очищаем картофель и мелко нарезаем. Берем обрезки цветной капусты и обжариваем их на сковороде с чесноком и картофелем в сливочном и подсолнечном масле. Добавляем щепотку зиры, соль, сахар. Когда все обжарится, вливаем сливки с овощным бульоном и тушим 15 минут. Перебиваем овощи блендером. Если нужно, доводим до вкуса солью и перцем. Получится картофельно-капустный крем. Выкладываем на тарелку сначала крем, а сверху стейк.

Приятного аппетита!

Какими рецептами Шеф будет делиться с владельцами ресторанов – смотрите этой осенью в проекте «На ножах» на Новом канале