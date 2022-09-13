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Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Вкусное блюдо, которое подойдет вегетарианцам

Цветную капусту следует включить в свой осенний рацион. Ведь кроме того, что она полезна, еще очень легко готовится. Ее можно варить, запекать, обжаривать и даже делать из нее соусы. Предлагаем вам приготовить вкусный стейк из цветной капусты с овощным соусом по рецепту Шефа и эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

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Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Вам понадобятся:

  • Цветная капуста – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 150 г
  • Сухари Panko или панировочные – 200 г
  • Масло растительное – 100 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Сливочное масло – 2 ст. л.
  • Овощной бульон – 50 – 100 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Зира, соль, перец, сахар – по вкусу
  • Сливки – 50 мл
  • Пармезан – 70 г (по желанию)

Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Приготовление:

  1. Капусту моем, разрезаем на половинки и нарезаем стейки толщиной примерно 2,5 см. Солим, перчим с обеих сторон. Маленькие обрезки не выбрасываем, они нам пригодятся.
  2. Смешиваем яйца с небольшим количеством воды.
  3. Стейки обваливаем в муке со всех сторон, затем обмакиваем в яйцо, а затем обваливаем в сухарях.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом, хорошо поджариваем капусту с обеих сторон, переворачивая примерно три раза, но смотрите по ситуации. Стейк должен получиться немного «аль денте».
  5. Для улучшения вкуса можно потереть на поджаренный стейк пармезан и перевернуть его дожариваться сыром вниз. Так же нужно сделать с другой стороны. Тогда вы получите хрустящую сырную корочку. Но это не обязательно.
  6. Теперь очищаем картофель и мелко нарезаем. Берем обрезки цветной капусты и обжариваем их на сковороде с чесноком и картофелем в сливочном и подсолнечном масле. Добавляем щепотку зиры, соль, сахар.
  7. Когда все обжарится, вливаем сливки с овощным бульоном и тушим 15 минут.
  8. Перебиваем овощи блендером. Если нужно, доводим до вкуса солью и перцем. Получится картофельно-капустный крем.
  9. Выкладываем на тарелку сначала крем, а сверху стейк.

Приятного аппетита!

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