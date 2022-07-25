Вишневая гранита для жаркого дня от Алекса Якутова

Летний освежающий десерт с итальянскими нотками

Гранита – традиционное блюдо из Сицилии. Считается, что итальянцы обязаны ее появлению арабам, которые привезли с собой освежающий десерт из льда. Когда-то позволить себе ледяной десерт летом могли только состоятельные граждане, ведь для приготовления использовали снег, который собирали на вершинах гор и хранили в специальных пещерах. Как приготовить домашнюю граниту из вишневого фреша – рассказывает Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

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Ингредиенты:

Вишня – 1-1,5 кг

Сахар – 300 г

Сок половины лимона

Вода – 300 мл

Приготовление:

Вишню разбираете на половинки и вынимаете косточки. Даете стечь соку. Фреш используете для граниты, а вишню можете засушить на зиму. Сок ставите в кастрюле на маленький огонь, добавляете сахар и подогреваете, чтобы он растворился. Выжимаете сок лимона. На 0,5 л вишневого фреша добавляете 300 мл воды. Все хорошенько перемешиваете. До кипения не доводите, а просто прогреваете. Снимаете с огня и даете остыть. Еще раз перемешиваете и ставите в морозилку на 1-1,5 часа. Достаете и вспушиваете лед вилкой. По краям сок будет замерзший, а внутри нет. Это все нужно перемешать. Снова ставите в морозилку. Через некоторое время вытаскиваете и повторяете процедуру. Вспушивать лед стоит столько раз, чтобы у вас образовалась почти кремовая текстура. Получится отличный натуральный десерт. Приятного аппетита!

Совет: если вы хотите сделать алкогольную граниту, то к концу заморозки можете добавить немного бурбона или игристого вина.

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