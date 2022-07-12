Ароматная паста с молодыми цуккини от Алекса Якутова

Рецепт сытного блюда, которое можно быстро приготовить на ужин
Цуккини – разновидность кабачка темно-зеленого цвета. В отличие от родственника, он не растет до огромных размеров, его кожура остается тонкой и мягкой, ее не нужно срезать. А еще в нем больше витамина С, чем в обычном кабачке. Цуккини можно употреблять как сырым, так и после термической обработки. Он прекрасно сочетается с мясом, птицей, рисом и пастой. В последнем можете убедиться сами, приготовив пасту с молодыми цуккини по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.
Панкейки: рецепт приготовления пошагово
Ингредиенты:
- Паста (тальятелле или любая другая) – 150 г
- Цедра лимона – 1 ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Цуккини небольшого размера (можно заменить кабачками) – 2 шт.
- Мята – 15 г
- Пармезан – 50 г
- Растительное масло (желательно оливковое) – по вкусу
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Приготовление:
- Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
- Откиньте ее на дуршлаг. Слейте всю воду, кроме 100 мл – она нам пригодится.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Раздавите чеснок и отправьте жариться. Когда он отдаст аромат маслу, вытащите его и выбросьте.
- Порежьте цуккини овощечисткой на полоски.
- Закиньте их в сковороду и жарьте. Делайте это буквально несколько минут, чтобы овощ не потерял форму.
- Порвите мяту и отправьте к кабачку. Обжарьте вместе.
- Натрите цедру лимона и отправьте на сковородку. Готовьте, помешивая, еще несколько минут.
- Теперь отправьте пасту к овощам. Долейте воду, которую мы отлили раньше. Дайте ей выкипеть.
- Напоследок полейте пасту маслом, ведь, как говорят итальянцы, его много не бывает. Посыпьте блюдо пармезаном и перемешайте. Можно подавать. Приятного аппетита!