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Ароматная паста с молодыми цуккини от Алекса Якутова

Ароматная паста с молодыми цуккини от Алекса Якутова

Рецепт сытного блюда, которое можно быстро приготовить на ужин

Цуккини – разновидность кабачка темно-зеленого цвета. В отличие от родственника, он не растет до огромных размеров, его кожура остается тонкой и мягкой, ее не нужно срезать. А еще в нем больше витамина С, чем в обычном кабачке. Цуккини можно употреблять как сырым, так и после термической обработки. Он прекрасно сочетается с мясом, птицей, рисом и пастой. В последнем можете убедиться сами, приготовив пасту с молодыми цуккини по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Ароматная паста с молодыми цуккини от Алекса Якутова

Ингредиенты:

  • Паста (тальятелле или любая другая) – 150 г
  • Цедра лимона – 1 ч. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Цуккини небольшого размера (можно заменить кабачками) – 2 шт.
  • Мята – 15 г
  • Пармезан – 50 г
  • Растительное масло (желательно оливковое) – по вкусу

Ароматная паста с молодыми цуккини от Алекса Якутова

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Приготовление:

  1. Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке.
  2. Откиньте ее на дуршлаг. Слейте всю воду, кроме 100 мл – она нам пригодится.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Раздавите чеснок и отправьте жариться. Когда он отдаст аромат маслу, вытащите его и выбросьте.
  4. Порежьте цуккини овощечисткой на полоски.
  5. Закиньте их в сковороду и жарьте. Делайте это буквально несколько минут, чтобы овощ не потерял форму.
  6. Порвите мяту и отправьте к кабачку. Обжарьте вместе.
  7. Натрите цедру лимона и отправьте на сковородку. Готовьте, помешивая, еще несколько минут.
  8. Теперь отправьте пасту к овощам. Долейте воду, которую мы отлили раньше. Дайте ей выкипеть.
  9. Напоследок полейте пасту маслом, ведь, как говорят итальянцы, его много не бывает. Посыпьте блюдо пармезаном и перемешайте. Можно подавать. Приятного аппетита!

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