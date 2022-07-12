Ароматная паста с молодыми цуккини от Алекса Якутова

Рецепт сытного блюда, которое можно быстро приготовить на ужин

Цуккини – разновидность кабачка темно-зеленого цвета. В отличие от родственника, он не растет до огромных размеров, его кожура остается тонкой и мягкой, ее не нужно срезать. А еще в нем больше витамина С, чем в обычном кабачке. Цуккини можно употреблять как сырым, так и после термической обработки. Он прекрасно сочетается с мясом, птицей, рисом и пастой. В последнем можете убедиться сами, приготовив пасту с молодыми цуккини по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Ингредиенты:

Паста (тальятелле или любая другая) – 150 г

Цедра лимона – 1 ч. л.

Чеснок – 2 зубчика

Цуккини небольшого размера (можно заменить кабачками) – 2 шт.

Мята – 15 г

Пармезан – 50 г

Растительное масло (желательно оливковое) – по вкусу

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Приготовление: