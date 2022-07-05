Мариупольский борщ с бычками от Алекса Якутова

Нестандартный рецепт традиционного украинского блюда
Борщ – одно из самых популярных и вкусных блюд нашей кухни. Теперь это еще и нематериальное наследие ЮНЕСКО, подтверждающее: он – украинский! Рецептов борща не счесть, ведь у каждой хозяйки он получается уникальный. Но есть определенные региональные особенности приготовления этого блюда, например, добавление рыбы вместо мяса в южных регионах Украины. Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов вырос на рыбном борще, ведь детство провел в Мариуполе, у Азовского моря. Он поделился мариупольским рецептом этого блюда.
– Он получится нереальный! Потому что в нем есть бычки и много томатов. А как вы знаете, это вкуснейший тандем, – говорит Алекс. – Так что ешьте и наслаждайтесь непревзойденным украинским борщом с южными нотками! Приятного аппетита!
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Вам понадобятся:
- Сушеный бычок – 10 шт.
- Свежий бычок – 10 шт.
- Морковка – 3 шт.
- Луковица – 2 шт.
- Чеснок – головка
- Корень петрушки – 1 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Перец «билозирка» или «капи» – 1 шт.
- Помидоры – 1 кг
- Молодая капуста – небольшой кочан
- Картофель – 0,5 кг
- Соль перец, лимонный фреш – по вкусу
- Укроп и петрушка – 200 г
- Растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Соленый сухой бычок промываем и замачиваем в воде на ночь, чтобы рыба отдала соль.
- Утром очищаем от внутренностей и жабр. Бросаем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на маленький огонь. Добавляем целую луковицу, головку чеснока, стебель сельдерея и морковку.
- Когда вода закипит, бросаем веточки от свежих помидоров. Это нужно, чтобы получился насыщенный томатный аромат. Вместе варим 2-3 часа.
- Когда бульон приготовится, процеживаем его, оставив только навар. Все остальное отправляем в мусорное ведро. Отварные бычки тоже не нужны.
- Чистим и режем картофель, добавляем в бульон и варим вместе.
- Тем временем перебиваем блендером помидоры в однородную массу.
- Нарезаем соломкой морковь, лук, корень петрушки, свеклу. Обжариваем на сковороде. Добавляем нарезанный перец и еще немного готовим вместе. Последними вливаем помидоры и тушим овощи минут 30.
- Когда картофель в бульоне сварится, высыпаем в него зажарку. Доводим до вкуса солью, перцем, сахаром, лимонным фрешем.
- Капусту нарезаем соломкой. Отправляем в кастрюлю. Добавляем зелень и даем вместе немного прокипеть.
- Тем временем на сковороде обжариваем свежие бычки с двух сторон до хрустящей корочки.
- Наливаем борщ в тарелку и кладем туда обжаренную рыбешку. Так и подаем.