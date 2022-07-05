Мариупольский борщ с бычками от Алекса Якутова

Нестандартный рецепт традиционного украинского блюда

Борщ – одно из самых популярных и вкусных блюд нашей кухни. Теперь это еще и нематериальное наследие ЮНЕСКО, подтверждающее: он – украинский! Рецептов борща не счесть, ведь у каждой хозяйки он получается уникальный. Но есть определенные региональные особенности приготовления этого блюда, например, добавление рыбы вместо мяса в южных регионах Украины. Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов вырос на рыбном борще, ведь детство провел в Мариуполе, у Азовского моря. Он поделился мариупольским рецептом этого блюда.

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– Он получится нереальный! Потому что в нем есть бычки и много томатов. А как вы знаете, это вкуснейший тандем, – говорит Алекс. – Так что ешьте и наслаждайтесь непревзойденным украинским борщом с южными нотками! Приятного аппетита!

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Вам понадобятся:

Сушеный бычок – 10 шт.

Свежий бычок – 10 шт.

Морковка – 3 шт.

Луковица – 2 шт.

Чеснок – головка

Корень петрушки – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Перец «билозирка» или «капи» – 1 шт.

Помидоры – 1 кг

Молодая капуста – небольшой кочан

Картофель – 0,5 кг

Соль перец, лимонный фреш – по вкусу

Укроп и петрушка – 200 г

Растительное масло – для жарки

Приготовление: