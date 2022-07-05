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Мариупольский борщ с бычками от Алекса Якутова

Мариупольский борщ с бычками от Алекса Якутова

Нестандартный рецепт традиционного украинского блюда

Борщ – одно из самых популярных и вкусных блюд нашей кухни. Теперь это еще и нематериальное наследие ЮНЕСКО, подтверждающее: он – украинский! Рецептов борща не счесть, ведь у каждой хозяйки он получается уникальный. Но есть определенные региональные особенности приготовления этого блюда, например, добавление рыбы вместо мяса в южных регионах Украины. Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов вырос на рыбном борще, ведь детство провел в Мариуполе, у Азовского моря. Он поделился мариупольским рецептом этого блюда.

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Мариупольский борщ с бычками от Алекса Якутова

– Он получится нереальный! Потому что в нем есть бычки и много томатов. А как вы знаете, это вкуснейший тандем, – говорит Алекс. – Так что ешьте и наслаждайтесь непревзойденным украинским борщом с южными нотками! Приятного аппетита!

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Вам понадобятся:

  • Сушеный бычок – 10 шт.
  • Свежий бычок – 10 шт.
  • Морковка – 3 шт.
  • Луковица – 2 шт.
  • Чеснок – головка
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Перец «билозирка» или «капи» – 1 шт.
  • Помидоры – 1 кг
  • Молодая капуста – небольшой кочан
  • Картофель – 0,5 кг
  • Соль перец, лимонный фреш – по вкусу
  • Укроп и петрушка – 200 г
  • Растительное масло – для жарки

Мариупольский борщ с бычками от Алекса Якутова

Приготовление:

  1. Соленый сухой бычок промываем и замачиваем в воде на ночь, чтобы рыба отдала соль.
  2. Утром очищаем от внутренностей и жабр. Бросаем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на маленький огонь. Добавляем целую луковицу, головку чеснока, стебель сельдерея и морковку.
  3. Когда вода закипит, бросаем веточки от свежих помидоров. Это нужно, чтобы получился насыщенный томатный аромат. Вместе варим 2-3 часа.
  4. Когда бульон приготовится, процеживаем его, оставив только навар. Все остальное отправляем в мусорное ведро. Отварные бычки тоже не нужны.
  5. Чистим и режем картофель, добавляем в бульон и варим вместе.
  6. Тем временем перебиваем блендером помидоры в однородную массу.
  7. Нарезаем соломкой морковь, лук, корень петрушки, свеклу. Обжариваем на сковороде. Добавляем нарезанный перец и еще немного готовим вместе. Последними вливаем помидоры и тушим овощи минут 30.
  8. Когда картофель в бульоне сварится, высыпаем в него зажарку. Доводим до вкуса солью, перцем, сахаром, лимонным фрешем.
  9. Капусту нарезаем соломкой. Отправляем в кастрюлю. Добавляем зелень и даем вместе немного прокипеть.
  10. Тем временем на сковороде обжариваем свежие бычки с двух сторон до хрустящей корочки.
  11. Наливаем борщ в тарелку и кладем туда обжаренную рыбешку. Так и подаем.

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