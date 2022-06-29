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Рулетики с творогом из сырых кабачков от Алекса Якутова

Рецепт рулетиков с творогом из сырых кабачков

Простая, но вкусная закуска, которую можно приготовить в пять шагов

Сезон кабачков в самом разгаре. Из них можно готовить самые разные блюда. Кабачки тушат, запекают и жарят. Однако их можно употреблять и сырыми, сохраняя все витамины и минералы. Попробуйте приготовить хрустящие рулетики с творогом из молодых кабачков по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Рецепт рулетиков с творогом из сырых кабачков

Ингредиенты:

  • Кабачки молодые – 6 шт.
  • Творог – 300 г
  • Сметана – 110 г
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Масло растительное – 3 ст. л.
  • Базилик – 10 г
  • Грецкий орех – 50 г
  • Цедра лимона – 15 г

Рецепт рулетиков с творогом из сырых кабачков

Приготовление:

  1. Орехи очищаем, раскладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 7-10 минут.
  2. Тем временем нарезаем кабачки овощечисткой на полоски. Солим, перчим и смазываем растительным маслом с обеих сторон.
  3. Берем творог, максимально отжимаем всю влагу, чтобы он стал сухим. Добавляем жирную сметану и перебиваем блендером в однородную массу. Солим, перчим, вливаем сок лимона, 2 ложки растительного масла. Смешиваем. Текстура должна получиться кремовой, без кусочков.
  4. Теперь в начинку добавляем нарезанную зелень базилика и размельченный на средние кусочки орех. Перемешиваем.
  5. Смазываем кабачки начинкой и заворачиваем в рулетики. Выкладываем на тарелку. Сверху посыпаем цедрой лимона и зеленью, которая у вас найдется дома: базиликом, тархуном, укропом. Готово! Приятного аппетита!

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