Рецепт рулетиков с творогом из сырых кабачков

Простая, но вкусная закуска, которую можно приготовить в пять шагов

Сезон кабачков в самом разгаре. Из них можно готовить самые разные блюда. Кабачки тушат, запекают и жарят. Однако их можно употреблять и сырыми, сохраняя все витамины и минералы. Попробуйте приготовить хрустящие рулетики с творогом из молодых кабачков по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.

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Ингредиенты:

Кабачки молодые – 6 шт.

Творог – 300 г

Сметана – 110 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Базилик – 10 г

Грецкий орех – 50 г

Цедра лимона – 15 г

Приготовление: