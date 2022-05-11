Курд с ревенем от Алекса Якутова

Вкусный и простой десерт британской и североамериканкой кухни

Курд – это сладкий крем. Его текстура плотная, а вкус очень нежный. Подают курд как в качестве самостоятельного десерта, так и как кремовую начинку для тортов и других кондитерских изделий. Попробуйте курд с ревенем по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова. Тем более, что сезон этого травянистого растения в самом разгаре.

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Ингредиенты:

400 г стебля ревеня

3 больших яйца

170 г сливочного масла

3 ч. л. кукурузного крахмала

150 г сахара

Приготовление:

Масло нарезаем кубиками. Ревень моем, сушим и пюрируем до однородности. Процеживаем через сито, чтобы получить сок. Смешиваем сахар с крахмалом, добавляем яйца. Соединяем вместе. Нагреваем 2/3 сока ревеня, аккуратно вливаем в яичную смесь. Варим до загустения на медленном огне. Вливаем оставшийся сок, перемешиваем. Теперь добавляем сливочное масло. Перебиваем блендером, чтобы все масло вмешалось. Разливаем по баночкам. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа. А после наслаждаемся вкусным десертом!

Приятного аппетита!

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Фото — Pixabay