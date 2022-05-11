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Курд с ревенем от Алекса Якутова

Курд с ревенем от Алекса Якутова

Вкусный и простой десерт британской и североамериканкой кухни

Курд – это сладкий крем. Его текстура плотная, а вкус очень нежный. Подают курд как в качестве самостоятельного десерта, так и как кремовую начинку для тортов и других кондитерских изделий. Попробуйте курд с ревенем по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова. Тем более, что сезон этого травянистого растения в самом разгаре.

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Ингредиенты:

  • 400 г стебля ревеня
  • 3 больших яйца
  • 170 г сливочного масла
  • 3 ч. л. кукурузного крахмала
  • 150 г сахара

Курд с ревенем от Алекса Якутова

Приготовление:

  1. Масло нарезаем кубиками.
  2. Ревень моем, сушим и пюрируем до однородности.
  3. Процеживаем через сито, чтобы получить сок.
  4. Смешиваем сахар с крахмалом, добавляем яйца. Соединяем вместе.
  5. Нагреваем 2/3 сока ревеня, аккуратно вливаем в яичную смесь. Варим до загустения на медленном огне.
  6. Вливаем оставшийся сок, перемешиваем.
  7. Теперь добавляем сливочное масло. Перебиваем блендером, чтобы все масло вмешалось.
  8. Разливаем по баночкам. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа. А после наслаждаемся вкусным десертом!

Курд с ревенем от Алекса Якутова

Приятного аппетита!

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Фото — Pixabay

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