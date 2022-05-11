Курд с ревенем от Алекса Якутова

Вкусный и простой десерт британской и североамериканкой кухни
Курд – это сладкий крем. Его текстура плотная, а вкус очень нежный. Подают курд как в качестве самостоятельного десерта, так и как кремовую начинку для тортов и других кондитерских изделий. Попробуйте курд с ревенем по рецепту Шефа и эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова. Тем более, что сезон этого травянистого растения в самом разгаре.
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Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
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