Алекс Якутов – о животных из приюта: «Забирайте самую несчастную собаку»

В День спонтанного проявления доброты Шеф и эксперт на «На ножах» рассказал, о чем нужно знать, спасая собаку с улицы

Сердце строгого и справедливого эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова может растопить не только вкусно приготовленное блюдо, но его собака Анфиса. Когда-то она была бездомной, жена Шефа нашла ее на улице. Сейчас в Анфисе трудно узнать испуганную замарашку, она – домашняя любимица. В День спонтанного проявления доброты, который отмечают 17 февраля, Шеф и эксперт «На ножах» рассказал, почему стоит брать собаку из приюта, и на что нужно обращать внимание в воспитании.

– После появления кошек и собак мы с женой уже никогда не сможем пройти мимо животного в беде, – признался Шеф в интервью журналу «Зоодруг». – Когда твои любимцы находятся в тепле, в покое, сердце разрывается за тех, кто вынужден голодным бегать по улице. Если вы хотите взять животное из приюта, просто приезжайте и забирайте самую несчастную, самую незаметную собаку. Ведь в приюте есть разные животные. Породистые, милые пушистики, а есть такие, как наша Анфиса. Серые, незаметные, мимо которых пройдет 99% посетителей. Поверьте, ваш любимец будет вам очень предан и благодарен.

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Но не рассчитывайте, что социализация может пройти легко и быстро.

– К примеру, наша Анфиса не умела ходить на поводке, не понимала, что это. Как только мы его одевали, она падала на спину и скулила, – вспоминает Шеф. – А еще боялась спускаться по лестнице, пугалась громких звуков. Сложно было также подружить ее с нашими котами. Она не понимала, кто это бегает по квартире.

Терпеливость, вкусности, поощрение и любовь сделали свое дело. Анфиса потихоньку всему научилась.

– Иметь собаку – круто, – признается Шеф. – Она делает хозяев физически и ментально здоровыми. К примеру, у меня есть привычка ходить с Анфисой утром по 3-4 километра. Да и после тяжелого рабочего дня, когда она меня встречает своей положительной энергетикой, я забываю обо всех проблемах и неприятностях.

Смотрите проект «На ножах» с Алексом Якутовым с 16 марта в 20:00 на Новом канале.