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Ольга Жуковцова – о жизни в эвакуации: «Почувствовала, насколько прогрессивна Украина»

Ольга Жуковцова – о жизни в эвакуации: «Почувствовала, насколько прогрессивна Украина»

Актриса сериала Нового канала рассказала, как ей помогли в Турции

До 24 февраля у Ольги Жуковцовой была хорошая жизнь в Украине, где присутствовали любимая работа, друзья и интересные проекты. Она ждала премьеру сериала «Молодая» на Новом канале. Но россияне все разрушили. Снятый до войны сериал отложили на осень, а сама актриса была вынуждена эвакуироваться с семьей в Турцию.

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Ольга Жуковцова – о жизни в эвакуации: «Почувствовала, насколько прогрессивна Украина»

– Здесь нет друзей, работы, люди говорят на другом языке, очень плохие банковская и социальная системы. Здесь же почувствовала, насколько прогрессивна в этом плане Украина. Дома круто, а мы и не догадывались, насколько у нас классная страна, – рассказала Ольга Новому каналу. – А еще иногда кажется, что для турок летний сезон важнее того, что происходит у нас. Поэтому не очень нравится, что на россиян наложены санкции. Им хочется, чтобы мы все дружили, чтобы туристический сезон был классным. Хотя, когда я говорю с ними и рассказываю о том, что происходит в Украине, они искренне нам сочувствуют.

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Ольга Жуковцова – о жизни в эвакуации: «Почувствовала, насколько прогрессивна Украина»

В Турции семья актрисы получила убежище и необходимую помощь.

– Я уезжала с минимумом вещей. Поэтому когда попала в Турцию, здесь меня одели. Позвонила девушка и привезла все, что я попросила, – рассказала Ольга Новому каналу. – Уже со временем мне захотелось почувствовать вкус к жизни, я поехала и купила себе одежду. Возникло чувство вины, но в то же время поняла, что жизнь продолжается.

Смотрите сериал «Молодая» с Ольгой Жуковцовой этой осенью на Новом канале.

Справка:

«Молодая» – комедийный сериал, который по заказу Нового канала снимал Art Forms Production. В центре сюжета – история о женщине, которая хочет начать все с чистого листа, но ей мешает возраст. Жизнь 40-летней Ольги была безоблачной, пока ради молодой любовницы ее не бросил муж. Все бы ничего, но все семейные сбережения бывший спустил на азартные игры, оставив женщину по уши в долгах. Жизненные обстоятельства заставляют Ольгу вернуться на работу, давно оставленную ради семьи. Она пытается перезапустить свою карьеру в издательском деле. На нескольких собеседованиях ей отказывают из-за возраста. Все меняет случайная встреча с 26-летним парнем Димой, который принимает Ольгу за сверстницу. Тогда героиня решает переписать биографию, изменив возраст. Главные роли играют Ольга Жуковцова и Дмитрий Архипов. Также в сериале снимаются Юлия Шугар, Алина Кошарная, Ирма Витовская, Вячеслав Довженко, Владимир Лилицкий, Валентин Томусяк, Даниэль Салем.

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